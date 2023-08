Batshuayi overdonderd door knalprestatie van Lauren James, zus van ex-ploegmaat: "Ze werkt beter af dan ik"

Ze scoorde twee geweldige goals, zag er zelfs nog eentje afgekeurd en was ook goed voor drie assists. Daarmee werd James de eerste speelster ooit van Engeland die een voet had in vijf doelpunten.

Voor Reece zijn de kwaliteiten van zijn zus absoluut geen verrassing. Enkele dagen geleden loofde hij nog het talent van Lauren: "Ik geloof dat ze beste speelster ter wereld is, en dat ook in de komende 10 à 15 jaar zal zijn. Zonder twijfel. Ze is technisch beter dan sommige spelers in de Premier League."