RETRO: Hoe Matteo Trentin het EK in Glasgow won: "Net een veldrit met 1 miljoen bochten"

Zondag wordt in Glasgow de nieuwe wereldkampioen gekroond. Zoals bij elk WK regent het inschattingen en voorspellingen over het parcours en de favorieten, maar misschien is het EK van 2018 wel een goeie waardemeter voor wat er zondag in Schotland zal of kan gebeuren. Op een gelijkaardig parcours won Matteo Trentin toen de Europese titel.