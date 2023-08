Match van Bryan Heynen duurde amper 2 minuten: Genk vreest zware blessure van zijn kapitein

Bryan Heynen heeft weinig plezier beleefd aan de ontmoeting met Servette FC. De Genkse kapitein werd woensdagavond al na 2 minuten van het veld getrapt door een drieste tackle van bezoeker Enzo Crivelli. Heynen werd met tranen in de ogen afgevoerd. Over de ernst van de blessure is op dit moment nog geen duidelijkheid, maar de aanvoerder van Genk zou wel eens een poosje out kunnen zijn.