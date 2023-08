Tien Servette-spelers prikken de Champions League-droom van Genk stuk na strafschoppen

Genk - Servette in een notendop:

- Man van de wedstrijd: René Weiler. De trainer van Servette kreeg al vroeg in de wedstrijd met een rode kaart een tegenslag te verduren en kwam in elke helft van de reguliere speeltijd op achterstand. Toch liet de oude bekende van het Belgisch voetbal zijn overgebleven 10 spelers telkens weer overeind veren. Genk beet zijn tanden stuk op het door Weiler samengesmeed Zwitsers blok, dat het onverhoopt uitzong tot in de strafschoppen en daarin foutloos zichzelf beloonde.

- Sleutelmoment: In de strafschoppenreeks onderscheidde het kaf zich van het koren. Genk maakte te veel fouten met pijnlijke missers van Hrosovsky en Tolu, Servette hield het hoofd koel en prikte de ene na de andere strafschop overtuigend binnen.

- Opvallend: Net zoals vorige week leek de winst en dus de kwalificatie een kat in een bakkie voor Genk. Een rode kaart, een omgezette strafschop en streepje Europese zon. Maar met de regen, kwamen ook de Zwitsers opzetten en net als in de vorige wedstrijd wisten ze tot twee keer toe het Genkse voordeel uit.

Eerste helft: Genk geeft voorsprong uit handen

"Een nodeloze en enorme teleurstelling" voltrok zich in de Cegeka Arena een kleine 3 uur nadat de aftrap was gegeven.

Want toen leek er geen vuiltje aan de lucht. De Zwitserse tegenstander viel al na 2' met 10 spelers, na een vreselijke tackle van diens spits op de (zwakke) enkel van Bryan Heynen. Beide spelers moesten het veld noodgedwongen verlaten, Heynen via de draagberrie, Crivelli na een VAR-tussenkomst via de achteruitgang.

En toen Trésor na een halfuur een makkelijk weggegeven strafschop overtuigend binnenjaste, leek de Europese hemel in Limburg helemaal op te klaren.

Maar dat was buiten het stugge Servette gerekend, dat terug in de wedstrijd klauterde, net zoals het slechte weer en juist als in de heenwedstrijd met een vrije trap. In de muur veranderde Tolu ongewild de koers, waardoor Vandevoordt op het verkeerde been werd gezet, 1-1.

Tweede helft: Genk geeft voorsprong uit handen

Genk was opnieuw gewaarschuwd en duwde bij het begin van de tweede helft het gaspedaal in. Dat loonde, want tot verscheidene keren toe werd Tolu goed in stelling gebracht. Trésor kwam met de goede voorzet, de boomlange spits van Genk torende boven iedereen uit en knikte de voorsprong terug op het bord.

En toch liet de thuisploeg zich opnieuw ringeloren. Een geniale aanval van Servette liet Bedia toe te scoren. Alles opnieuw te herdoen. En dat wilde Genk ook, maar nadat El Hadj van de lijn werd gekeerd en in de verleningen de halve Genkse aanval telkens opnieuw de reservedoelman van Servette vond, was het hinken op twee gedachten: scoren en winnen of incasseren en verliezen.

Strafschoppenserie: Genk geeft het helemaal uit handen

En dus streden beide ploegen zich naar de allesbeslissende strafschoppenserie die uitdraaiden op een Limburgse nachtmerrie. Al van bij het begin miste Hrosovsky. Ook Cuesta's penalty was aarzelend, maar wel nog raak. En toen Tolu onbesuisd over trapte en nog meer omdat Servette niets liet liggen, was de uitschakeling in de maak.

Rodelin plantte met de beslissende strafschop pas echt het Zwitsers zakmes in de Genkse rug. Servette mag zich in de volgende voorronde opmaken voor Glasgow, Genk kan dat ook, al zal het zich moeten beperken tot het WK wielrennen.

Het Europese avontuur houdt echter niet op, met de voorronde van de Europa League heeft Genk nog een vangnet. Al krijgt het daarin met de Griekse topclub Olympiakos ook geen eenvoudige tegenstander...

Trésor: "Niemand had dit zien aankomen"

"Niemand had dit zien aankomen", verbeet Mike Trésor zijn ontgoocheling. "Zeker gezien hoe de wedstrijd begon. Zij komen met 10, wij domineren en komen goed op voorsprong en toch geven we het tot 2 keer toe weg." En aan kansen heeft het niet gelegen, dat zag ook de flankspeler: "We hadden er genoeg, niet altijd loepzuivere, maar toch zou je eruit kunnen scoren. Ook vorige week lieten we dat na. Dat zijn werkpunten die we moeten meenemen." "Ook bracht de gelijkmaker ons uit evenwicht. We wilden ons organiseren, maar kregen er nooit de kans toe. Ze bleven hoop koesteren en dat maakte het lastig." Op naar de Europa League dan maar... "De Champions League was mooi, maar de Europa League is ook Europa, dus focussen we ons de volgende wedstrijden daarop en ook op de kwalificatie."

Vandevoordt: "Zag ze er allemaal in vliegen"

Ook bij Vandevoordt was de teleurstelling groot: "Jammer, meer kan ik er niet over zeggen." Een verklaring? "We brengen goed voetbal. Alleen scoren zij ongelukkig via de muur en het ander doelpunt viel te makkelijk. Toch moet je met 11 tegen 10 meer kunnen doen." "We hebben veel kansen gehad, maar ze vlogen niet binnen. Op een bepaald moment tikten we ook te veel rond, we geraakten er echt niet meer door." "En in de strafschoppen zag ik ze allemaal boven mijn hoofd binnenvliegen. Jammer, dat ik daar mijn ploeg niet meer heb kunnen helpen."