Dimitri de Condé blijft tot 2029 bij Racing Genk: "Keuze van het hart en van het verstand"

"In 2021 leidde dat al tot promotie als Head of Football. Sindsdien is hij verantwoordelijk voor alle voetbalgerelateerde zaken binnen de club, en tekent hij de sportieve visie van A-ploeg tot jeugdacademie uit."

"Dat leidde onder zijn sportieve bewind tot 1 kampioenschapstitel, 1 bekerwinst en 1 supercup. Daarnaast werden we nog 2 keer vicekampioen in deze periode. Succesvolle inkomende- en uitgaande transfers zijn de basis van de huidige financiële draagkracht van KRC Genk."

Racing Genk en Dimitri de Condé werken al jaren samen. De ex-voetballer begon zijn tijdperk bij Genk als jeugdtrainer en promoveerde in 2015 tot technisch directeur. Die rol vult hij intussen al 8 jaar in. "Met glans", stelt Racing Genk.

"Het was een van onze prioriteiten om Dimitri te verankeren binnen onze club"

De Genkse succesformule ontgaat ook vele buitenlandse clubs niet. Het is geen geheim dat er stevig aan de mouw van Dimitri de Condé getrokken werd. Maar hij blijft dus aan de slag bij Genk.

"Dimitri verpersoonlijkt het DNA van onze club", aldus voorzitter Peter Croonen. “Als bestuursploeg was het één van onze prioriteiten om Dimi te verankeren binnen KRC Genk en zo de sportieve continuïteit van de club te waarborgen."

"We zijn heel enthousiast dat we hierin geslaagd zijn, ondanks concrete buitenlandse interesse. Een belangrijke stap in het kader van sportieve stabiliteit. Zeker in tijden waarin het voetballandschap sneller verandert dan ooit tevoren.”