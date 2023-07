Deal van 1 miljard euro: Adidas blijft nog 10 jaar sponsor van Manchester United

Manchester United koos in 2015 voor Adidas als kledingsponsor en liet zo Nike links liggen.

En beide partijen lijken tevreden over de samenwerking want ze doen er nog eens 10 jaar bij. Volgens de Britse openbare omroep BBC heeft het contract een minimumwaarde van 900 miljoen pond, omgerekend net iets meer dan een miljard euro. Dat is zowat 105 miljoen euro per seizoen.

Een fors bedrag, maar bij Real Madrid betaalt Adidas nog meer als kledingsponsor. Tot 2028 zijn de Madrilenen verzekerd van 120 à 150 miljoen euro per seizoen.