Riyad Mahrez verlaat Manchester City voor Saudische club Al-Ahli

De exodus in het topvoetbal naar Saudi-Arabië blijft duren.

Riyad Mahrez is de zoveelste topvoetballer die de oversteek maakt naar het Midden-Oosten. De Algerijn verlaat na 5 succesvolle jaren Manchester City en tekent voor 4 jaar bij Al-Ahli. Hij gaat er samenspelen met onder meer Roberto Firmino en Edouard Mendy.

Mahrez arriveerde in januari 2014 voor slechts 500 duizend euro bij Leicester City vanuit Le Havre. Hij behaalde meteen de titel in de tweede klasse en schreef in het seizoen 2015/16 mee aan het ultieme sprookje.

Leicester City won tegen alle verwachtingen in de Premier League, Mahrez was uitblinker en werd verkozen tot speler van het jaar. Hij bleef nog enkele jaren in Leicester alvorens in 2018 een droomtransfer naar Manchester City te maken.

In Manchester werd Mahrez een sterke schakel in het raderwerk van Pep Guardiola. Met City won hij nog 4 keer de Premier League en 2 keer de FA Cup.

Ook met Algerije was Mahrez succesvol, hij leidde zijn land als kapitein naar de eindzege in de Africa Cup van 2019. Het mooiste moment voor hem was de halve finale, toen hij diep in de extra tijd met een vrije trap Algerije naar de finale trapte.

De hoofdvogel schoot Mahrez evenwel in juni af: Manchester City won voor het eerst de Champions League. Mahrez speelde sinds de kwartfinales echter slechts 11 minuten en kwam in de finale niet van de bank.

Het steeds minderende aantal speelminuten zette Mahrez aan het denken en uiteindelijk besloot hij dus in te gaan op het Saudische aanbod van Al-Ahli.