Haaland doet lustig voort: 1e goal in nieuwe seizoen na 7 minuten

In de eerste voorbereidingswedstrijd van City op het nieuwe seizoen - in het nationale stadion van Japan in Tokio tegen Yokohoma F. Marinos - viel Haaland in bij de rust. In minuut 52 legde hij de bal al in het mandje: 2-3.



Hij draaide daarmee definitief een 2-0-achterstand om. In de 92e minuut legde hij met zijn tweede van de avond ook de 3-5-eindstand vast. Kevin De Bruyne kwam niet in actie. City pakte vorig seizoen de treble: titel, beker én Champions League.