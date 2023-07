Harry Maguire mag geen kapitein meer zijn bij Man. United: "Spijtig, maar blijf mijn best doen"

"De trainer heeft me vandaag verteld dat hij voor een andere kapitein kiest", zo begint Maguire zijn bericht op sociale media. "Hij heeft me ook verteld waarom."

Maguire kreeg de armband van Ole Gunnar Solskjaer, een halfjaar na zijn transfer naar de club in 2019. Maar de 30-jarige verdediger heeft het voorbije seizoen niet meer veel gespeeld bij United en zit op een zijspoor.

Bruno Fernandes droeg de band telkens Maguire er niet bij was.

"Ik ben persoonlijk enorm teleurgesteld, maar ik zal wel mijn uiterste best blijven doen voor deze club."

"Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft als kapitein. Het is de voorbije 3 en een half jaar een enorm voorrecht geweest om kapitein te zijn van deze ploeg. Ik heb echt alles gedaan om deze club succes te bezorgen, op en naast het veld."

"Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans ooit gekregen heb en ik wens de nieuwe kapitein - wie dat ook wordt - heel veel succes. Mijn steun heb je."

Of dit ook een teken is dat Maguire de club zal verlaten, is niet duidelijk. In de Britse pers werd hij wel al meermaals gelinkt aan een transfer.