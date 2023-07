Tom Dumoulin keek vol bewondering naar Jonas Vingegaard in "de beste tijdrit ooit": "Dit was tijdritporno"

Bergop hielden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar elkaar in evenwicht. Dat het verschil in het tijdrijden plots zo groot zou zijn, was dan ook verrassend. Ook Tom Dumoulin had het niet zien aankomen.

"Tijdrijden is natuurlijk een totaal andere discipline dan wat we de afgelopen twee weken hebben gezien. Daar gebeuren wel vaker gekke dingen. Maar dat het een mokerslag zou worden van meer dan anderhalve minuut, dat had niemand kunnen denken. Ook Vingegaard niet. Ook Pogacar niet. Iedereen stond versteld."

"We zijn getuige geweest van de beste tijdrit ooit in het wielrennen. In de eerste plaats al door de voorsprong die Vingegaard pakt op de rest. Maar ik heb ook zijn afdaling en zijn vlakke stukken bekeken en dat was echt tijdritporno. Het was fantastisch om te zien.”

“Hij pakte heel veel tijd bergop, zijn vermogen zal ongelooflijk hoog geweest zijn. Maar ook zijn afdalingen en zijn bochtenwerk, het was gewoon subliem.”

Vingegaard schuwde de risico’s niet in de afdaling. “Is dat niet gewaagd?”, wierp Karl Vannieuwkerke op. Dumoulin ziet het niet zo.

“Het voelde voor mij niet als risico’s. Het heeft voor hem ook niet zo aangevoeld. Het was perfectie. Hij legde zijn fiets schuin, maar hij had zoveel controle over zijn fiets. Soms heb je van die dagen dat alles klopt en dat is een fantastisch gevoel.”