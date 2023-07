Tadej Pogacar had "vooraf getekend voor 10 seconden achterstand", Jonas Vingegaard is vastberaden: "Ik heb vertrouwen in ons plan"

Met de tijdrit wacht Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard dinsdag een nieuw hoofstuk in de prangende strijd voor Tourwinst. Beide tenoren gaven op de tweede rustdag een zelfverzekerde indruk. "Ik ben in uitstekende vorm en zal vechten tot in Parijs", klinkt het bij geletruidrager Vingegaard. "Ik hou van dit gevecht, het zal een heel interessante laatste week worden", zegt Pogacar.

10 luttele seconden. Dat is na 2 weken Tour het verschil tussen titelverdediger Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Prima situatie, vindt de Sloveense wittedruidrager. "Hier had ik bij de start van de Tour voor getekend." "Ik ben door mijn polsblessure met weinig wedstrijdritme aan de Tour begonnen, maar na twee weken speelt dat geen rol meer. Misschien haal ik er wel een voordeel uit in de laatste week. Mijn pols is nog niet helemaal oké, maar daarmee moet je niet op de pedalen duwen. Mijn benen zijn goed, dat is het belangrijkste. Ik ben blij met mijn huidige vorm."

Vorig jaar schuwde Pogacar de aanvalspogingen niet, dit jaar lijkt hij zijn momenten zorgvuldiger uit te kiezen. "Vorig jaar lag ik ver achter en was ik misschien iets te gretig en plaatste ik stomme aanvallen. Dit jaar is het wat meer gecontroleerd. De achterstand was kleiner, dus ik heb niet meteen alle bommen gedropt. De situatie is anders dan vorig jaar."



Nog een verschil met vorig jaar: Pogacar verdraagt de hitte beter. Met dank aan zijn ploeg. "Elk jaar ga ik beter om met de hitte. Ik ben er nog altijd niet dol op om een uur lang te klimmen bij temperaturen van 35 tot 40 graden, maar mijn ploegmaats helpen me afkoelen. Ik moet de ploeg daarvoor bedanken, want het is een grote organisatie om zoveel drinkbussen te kunnen brengen."



"Het speelt een grote rol in deze Tour en op dat gebied hebben we als team veel progressie gemaakt t.o.v. de voorbije drie jaar."

"Col de la Loze en Le Markstein zullen de Tour beslissen"

De tijdrit naar Combloux biedt Pogacar een nieuwe kans om aan zijn achterstand te knabbelen, maar vooral de 17e en de 20e rit zullen volgens de Sloveen bepalend worden. "We gaan moeten kijken hoe de situatie is na de tijdrit. In de rit met de Col de la Loze en naar Le Markstein zal er voluit gegaan worden. Die twee ritten zullen de Tour beslissen. Ik denk dat het een heel interessante laatste week zal worden." "Ik hou van dit gevecht met Jonas, voor het derde jaar op rij nu. Het is een mooi duel. We duwen elkaar naar een hoger niveau". Dat hoge niveau doet bij sommigen wel de wenkbrauwen fronsen. Pogacar begrijpt de twijfels over mogelijke doping. "We rijden heel hard en gaan elke rit voluit. Het is hard tegen hard. Ik begrijp dat mensen zich daar vragen bij stellen, door wat er in het verleden gebeurd is. Sommige mensen kunnen dat niet loslaten en ik begrijp hen helemaal."

Vingegaard: "Ik zal vechten tot op het einde"