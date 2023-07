Jonas Vingegaard: "Dit stapelt zich op", Tadej Pogacar: "Geen veeleisende dag"

De ploegmakkers van de gele trui maakten er een helse dag van, maar dat betekende dat ook Jonas Vingegaard zelf mee moest met de onophoudelijke aanvalsgolven.

"We gaan hier elke dag voluit en vandaag was geen uitzondering. Voor de tv-kijkers is het al een leuke Tour geweest", reageerde de Deen.

Maar wat worden de gevolgen van zo'n gekkenhuis als vandaag? "Alles zal zich opstapelen op termijn. In de derde week ontdekken we dan hoe hevig het al geweest is."

"Ik kijk alvast uit naar de aankomst bergop", zei Vingegaard, een mening die rivaal Tadej Pogacar uiteraard deelde.

"We hebben 2 superrustige sprintersritten gehad, maar op alle andere dagen is er hevig gekoerst. Ook vandaag en dat verraste mij niet."

"Iedereen in onze ploeg voelde zich goed, ikzelf ook. Ik vond het niet zo'n veeleisende dag."

Het duo schaduwde elkaar vandaag weer. "We hebben verschillende tactieken, maar we willen de ploegmaats niet in de vlucht hebben."

"Ook andere teams proberen het. Dan krijg je een harde koers. Voor ons was dat niet zo slecht."