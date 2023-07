Toptransfer voor Loïs Openda: Rode Duivel wordt duurste speler ooit bij RB Leipzig

Voorlopig kwam Leipzig nog niet verder dan een tweede plek in de Bundesliga, wel wonnen ze vorig jaar voor de tweede keer de beker. In de Champions League haalden ze in het bizarre corona-seizoen de halve finales.

RB Leipzig hoopt met deze toptransfer eindelijk de stap te kunnen zetten naar de absolute top in Duitsland. De club werd pas opgericht in 2009 en groeide dankzij het Red Bull-consortium in sneltempo uit tot uitdager van Bayern München en Borussia Dortmund.

Openda ontplofte afgelopen seizoen in de Ligue 1. Hij leidde RC Lens naar een 2e plaats, op slechts 1 punt van het ongenaakbaar gewaande Paris Saint-Germain. De jongeling scoorde in de competitie 21 keer, niemand bij Lens deed beter.

Bundesliga-verdedigers, opgelet! Loïs Openda zal de komende 5 seizoenen de aanval leiden bij RB Leipzig . De snelheidsduivel komt voor een kleine 40 miljoen euro over van RC Lens , nooit eerder betaalde Leipzig die som voor een speler.

Doorgebroken in Nederland

Het parcours van Openda is best opvallend. De geboren Luikenaar verhuisde op zijn 16e van Standard naar Club Brugge. Hier doorliep hij de jeugdreeksen en mocht hij debuteren in het eerste elftal.

Dure missers in de Champions League tegen Dortmund en Monaco braken het talent zuur op in Brugge, waar ze niet volledig in hem geloofden. Blauw-Zwart leende de spits vervolgens uit aan het Nederlandse Vitesse, waar hij zijn neus voor doelpunten toonde.

Openda lukte 37 doelpunten en 11 assists in 2 seizoenen in Nederlandse loondienst. Bij de belofteploeg van de Rode Duivels groeide de Luikenaar uit tot topschutter aller tijden, waardoor hij zijn kans kreeg bij de A-ploeg onder Roberto Martinez. Openda scoorde na 8 minuten bij zijn debuut, ondertussen zit hij aan 2 doelpunten in 9 interlands.

Na de geweldige periode bij Vitesse kwam Openda vorige zomer terug bij Club Brugge, maar daar kozen ze voor andere profielen in de spits. Lens sloeg toe voor slechts 12 miljoen euro en ziet die som nu dus verveelvoudigd.