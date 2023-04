Loïs Openda is 4e Belg die verkozen wordt tot Speler van de Maand in Frankrijk

Lens is dit seizoen een van de revelaties in de Ligue 1 en dat heeft het voor een groot deel te danken aan aanvaller Loïs Openda.



Openda scoorde al 15 keer in de competitie, waarvan 6 treffers in de 4 matchen in maart. De Belgische aanvaller deed vooral van zich spreken toen hij tegen Clermont in 4'30" een loepzuivere hattrick wist te maken.



Het levert hem de trofee voor Speler van de Maand op, die sinds 2003 wordt uitgereikt door spelersvakbond UNFP.



Openda is pas de 4e Belg die deze eer te beurt valt. Eden Hazard werd maar liefst 4 keer verkozen tot Speler van de Maand, Michy Batshuayi en Guillaume Gillet moeten het met 1 bekroning doen.