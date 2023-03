Loïs Openda kan niet stoppen met scoren: ook 2 goals tegen Angers

Wat een seizoen draait Loïs Openda met Lens in de Ligue 1. De Belgische aanvaller was vorige week goed voor een hattrick en ook zaterdag was de Rode Duivel heel goed bij schot. Bondscoach Domenico Tedesco zal het graag zien.

Met zijn 13e (kappen en scoren) en 14e goal (na een counter) van het seizoen stelde hij de zege van Lens veilig, na de openingstreffer van Lens-aanvoerder Fofana. Openda is de eerste speler van Lens die in deze eeuw 14 keer kan scoren in de Ligue 1.

Met de nieuwe overwinning springt Lens voorlopig naar de tweede plaats. Het ligt zo op koers voor een ticket voor de Champions League. Dat zou pas voor de derde keer in de clubgeschiedenis zijn. In 1998-1999 en 2002-2003 sneuvelde Lens in de groepsfase van de CL.