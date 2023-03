Tedesco verrast: Witsel en Mertens niet geselecteerd bij Rode Duivels, wel debutant Romeo Lavia

clock 12:20 12 uur 20.

2 Jupiler Pro League-spelers. De bondscoach had in vorige interviews laten optekenen dat er heel wat talent op de Belgische velden blinkt. Toch zijn Debast en Vertonghen de enige spelers uit de Belgische competitie die opgenomen werden in de selectie. "Een selectie van 20 spelers is heel beperkt, maar er staan wel heel wat Jupiler Pro League-spelers op onze uitgebreide lijst. De voorbereiding om deze selectie was ook niet heel lang. We blijven ze volgen."

"Een selectie van 20 spelers is heel beperkt, maar er staan wel heel wat Jupiler Pro League-spelers op onze uitgebreide lijst. De voorbereiding om deze selectie was ook niet heel lang. We blijven ze volgen."

Het potentieel van Charles De Ketelaere is ontegensprekelijk groot. Een nieuwe atmosfeer zou hem ook deugd kunnen doen. Tedesco.

Geen Axel Witsel. Tedesco kiest er niet voor om Axel Witsel op te roepen. "De niet-selectie van Witsel heeft niets te maken met zijn leeftijd (34 jaar). Ik ben naar Madrid gegaan om hem mijn keuze uit te leggen. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar hij apprecieerde wel dat ik het hem persoonlijk ben gaan vertellen." "Hij heeft heel veel voor deze ploeg gedaan. Ik zou er uren over kunnen vertellen. Ik heb hem daar ook gezegd dat het een moeilijke beslissing was, maar de deur blijft gewoon open. Nu wil ik de jongere spelers aan het wek zien. Daarna evalueren we."

"Hij heeft heel veel voor deze ploeg gedaan. Ik zou er uren over kunnen vertellen. Ik heb hem daar ook gezegd dat het een moeilijke beslissing was, maar de deur blijft gewoon open. Nu wil ik de jongere spelers aan het wek zien. Daarna evalueren we."

Mertens, Tielemans en Batshuayi zijn niet fit. Het is belangrijk dat we nu spelers selecteren die op hun topniveau presteren. Tedesco.

Het was geen gemakkelijke beslissing om Trésor uit de selectie te laten. Hij presteert uitstekend, maar de concurrentie op zijn positie is moordend. Tedesco.

We hebben niet naar leeftijd gekeken. Wel naar de vorm en de paraatheid van de spelers. Dat er heel wat jonge spelers in de selectie zitten, is vanwege hun prestaties, niet hun leeftijd. Tedesco.

De volledige selectie: De Ketelaere Debast Doku Faes Kaminski Lavia Lukaku Lukebakio Mangala Meunier Onana Openda Praet Saelemaekers Sels Theate Trossard Vertonghen Bornauw Carrasco Castagne Casteels Courtois De Bruyne

Geen Witsel, geen Mertens. Wel Lavia en Mangala.



We roepen 20 spelers op voor het eerste kamp. Tedesco.

Daar is Tedesco! De bondscoach legt zijn papieren voor zich neer, klaar om zijn eerste selectie met het land te delen.

Wie keert terug bij selectie? Nog een vraag: wie maakt zijn retour na een gemist WK? Sebastiaan Bornauw, Orel Mangala, Albert Sambi Lokonga, Divock Origi, Alexis Saelemaekers, Dennis Praet, Thomas Foket, Brandon Mechele en Dodi Lukebakio waren er niet bij in Qatar, maar maken nu wel kans op een selectie. Jason Denayer staat in principe ook op dat lijstje, maar kwam sinds eind vorig jaar niet meer in actie voor Shabab Al-Ahli.

Wat met Witsel en Meunier? Nog twee namen met een vraagteken: Axel Witsel en Thomas Meunier. Die eerste is geen vaste basisspeler meer bij Atlético Madrid en ziet jongens als Romeo Lavia stevig op de deur kloppen. Ook Meunier zit in het sukkelstraatje bij Dortmund, want na het WK was hij nog geen enkele keer titularis. Of toch: bij de beloften afgelopen weekend.

Wie is er straks niét bij? Minstens even boeiend als de geselecteerden: wie is er straks niét bij? Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet zijn zekerheidjes na hun internationaal pensioen. Youri Tielemans en Thorgan Hazard stonden de voorbije weken dan weer geblesseerd aan de kant. In principe komen de interlands voor hen te vroeg. Ook achter de namen van Dries Mertens en Jérémy Doku staan vraagtekens. De Leuvenaar ontbrak de voorbije twee duels bij Galatasaray met een kniekwetsuur. Doku viel bij Stade Rennais in het duel tegen Marseille geblesseerd uit. Gisteren kwam daar ook nog eens Michy Batshuayi bij.



Gisteren kwam daar ook nog eens Michy Batshuayi bij.