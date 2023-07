Wereldbeker roeien in Luzern: top 10-plaatsen voor Tim Brys en de lichte dubbeltwee

Na het stukgelopen project met de viermansboot heeft Tim Brys snel zijn draai gevonden als soloroeier in de skiffboot.

Deze keer haalde hij de A-finale net niet. Met een 8e plaats toonde Brys wel opnieuw dat hij stilaan een vaste waarde is in de skiff.

In september kan hij op het WK zijn ticket voor de Olympische Spelen afdwingen. De top 9 in Belgrado plaatst zich voor Parijs 2024. Het zou al de 5e keer in 6 olympiades zijn dat de Belgen een skiff kunnen plaatsen voor de Spelen.

Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey roeiden naar de 9e plaats in de lichte dubbeltwee. In de herkansingen finishten ze in een toptijd (6'10").

De twee hebben nog veel ruimte voor progressie, ze zitten nog maar 3 weken samen in een boot. De top 7 op het WK plaatst zich rechtstreeks voor Parijs 2024.