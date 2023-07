Belgische frisbeebeloften stunten zich tot in WK-finale, nu wacht grootmacht USA

In die kwartfinale troffen ze Groot-Brittannië, maar de Belgen trokken hun hoogvorm van in de poulefase onverstoord door: 15-9.

Met een foutloos rapport in de groepsfase had België zich op het WK U24 in het Engelse Nottingham woensdag geplaatst voor de kwartfinales.

"Gouden generatie? We moesten het wel nog waarmaken"

"Dit is geweldig", reageert aanvoerder Daan De Marrée (22) - tegen Italië man van de match met 5 goals en 3 assists - bij Sporza.

"We wisten dat Italië een heel fysiek team heeft, dat ook veel fouten maakt. Zij spelen met veel emoties, het was voor ons dus zaak om kalm te blijven en hen te frustreren."

"We hadden de partij heel de tijd in handen en konden het netjes afmaken. Dat er wordt gesproken over onze gouden generatie? We moesten het wel nog steeds waarmaken."

Nu wacht grootmacht VS in de finale. "Het is met voorsprong het sterkste land ter wereld. Maar zij hebben alles te verliezen en wij niets. Als zij beginnen te stressen, liggen er kansen. En dan kunnen we geschiedenis schrijven."