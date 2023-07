België imponeert op jeugd-WK ultimate frisbee: "Gouden generatie die medailles kan oogsten"

Is België straks een wereldnatie in het ultimate frisbee? Ons land is alvast goed op weg. De sport zit bij ons al jaren stevig in de lift en dat werpt nu ook zijn vruchten af op het internationale toneel. Op het WK U24 klopten de Belgen toplanden Canada en Japan op weg naar de kwartfinale. "We hebben spelers van internationaal topniveau."

Toplanden over de knie

Frisbee is al lang niet enkel meer de lievelingsactiviteit van je trouwe viervoeter. Onder de naam "ultimate" waaide de spectaculaire sport eind vorige eeuw over vanuit de VS richting Europa, waar het snel aan populariteit won. Ook België miste de frisbeetrein niet. Ons land was er al vroeg bij op de eerste grote internationale toernooien en zet zich nu alsmaar meer op de kaart als topnatie in de sport. Zo bereikte vorig jaar de Brusselse Mooncatchers nog de halve finale op het WK voor clubs. Die lijn trekken de Belgen nu ook door op het WK U24 in het Engelse Nottingham. België was ingedeeld in een lastige poule met toplanden als Canada en Japan, maar kroonde zich met een foutloos rapport tot groepswinnaar. In de kwartfinales wacht nu Groot-Brittannië. "Dit succes hadden we niet verwacht", vertelt bondscoach Ine Lanckriet. "Met Canada, Japan en Australië zaten er echte toplanden in onze poule, en met Nieuw-Zeeland en Nederland ook nog twee outsiders. Maar dat we op de best mogelijk manier onze groep zouden winnen, is echt straf." (lees verder onder de video)

Gouden generatie

Het succes van Team Belgium in Nottingham komt niet uit de lucht gevallen. Vijf jaar geleden schopte de jeugdselectie het ook al eens tot in de halve finale van het WK U20, waar de VS - de onbetwiste nummer één in het ultimate frisbee - te sterk was. "We kunnen dan ook wel spreken over een gouden generatie in het Belgische frisbee", bevestigt Lanckriet. "Met spelers als Daan De Marrée, Tobe Decraene en Benjamin Jonckers hebben we jongens van internationaal topniveau." "Bovendien zit er ook in de volgende generaties een schatkist aan potentieel. De Belgische topclubs hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in hun jeugdopleidingen, en dat werpt nu zijn vruchten af." "Of België de komende jaren kan meestrijden voor de medailles op internationale toernooien? Ik denk het wel ja. Binnenkort start het EK voor elite in Ierland en - het is misschien stout om te zeggen - ook daar is eremetaal zeker mogelijk."

Geen subsidies

Dat een klein land als België het zo goed doet in een uiterst internationale sport als ultimate frisbee is opvallend. Frisbee wordt door de overheden in ons land immers niet erkent, en kan bijgevolg amper op (financiële) steun rekenen. "Om verder te kunnen groeien is het absoluut noodzakelijk dat we die erkenning wel krijgen", zegt Lanckriet. "We zijn op dit WK met 2 coaches, een manager, een fysio en een spelersgroep. En dat kost natuurlijk geld. Wij moeten alles uit eigen zak bekostigen." "Het is vooral jammer dat ook opleidingsprojecten geen steun krijgen. Er zijn in ons land ondertussen 3.000 jeugdspelers aangesloten bij een club. Daar zit heel veel talent tussen, dat zonder subsidies onvermijdelijk afgeremd wordt."

