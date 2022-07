De sport van de fairplay zonder scheidsrechter. Kent u ultimate frisbee?

“Elke keer als ik tegen mensen zeg dat ik frisbee speel, stellen ze me de vraag hoe het juist werkt? En of ik het met 2 speel?”, vertelt Shauni Marchand al lachend. Nochtans zijn de regels niet al te moeilijk om uit te leggen. Binnen wordt het gespeeld met 5 tegen 5, buiten op een voetbalveld staan er 14 spelers op een veld, 7 tegen 7. Wie de disc - zo heet de frisbee - voorbij de achterlijn kan vangen voor hij de grond raakt, scoort een punt. De toppers moeten niet alleen goed kunnen gooien, ook een stevige sprint en goed kunnen vangen is belangrijk. “We trainen meerdere keren per week met de club, maar we verwachten van onze spelers dat ze naar de fitness gaan en dat ze gaan gooien om hun technieken te verbeteren”, vertelt August Smessaert. “De eis is vrij hoog, maar wat ze ervan terug krijgen, is zoveel groter.”

Wederzijds respect is groot

In ultimate frisbee wordt fairplay hoog in het vandaal gedragen. “Als de tegenstander een mooi punt maakt, gaan wij ook juichen voor hen, omdat je zo onder de indruk bent van het spel”, vertelt Marchand. Eén van de belangrijkste elementen in frisbee is dat er geen scheidsrechter nodig is. Je klaart onderling uit wie de fout heeft gemaakt. “In bepaalde sporten is er vijandigheid, ook tussen de supporters, maar wij hebben zoveel respect voor elkaar.”

Groeiend aantal jeugdspelers zorgt voor verbreding van top