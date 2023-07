Fabio Jakobsen vertrekt bij Soudal-Quick Step: "Ik kan helaas niet blijven"

En DSM? "Het zou kunnen", verscheen er een glimlach op de mond van Jakobsen. "Het is een mooie Nederlands-Zwitserse ploeg. Maar dat is iets voor na de Tour. Eerst presteren met mijn tweede familie hier in de Tour."

Dat Jakobsen zijn ploeg zijn tweede familie noemt, is natuurlijk geen toeval. Na zijn huiveringwekkende crash in de Ronde van Polen schreef Jakobsen bij de ploeg van Patrick Lefevere een prachtig comebackverhaal met ritwinst in de Tour van 2022.