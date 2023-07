Het gevecht met de tijd voor Fabio Jakobsen: "We zoeken de grens op waarbij het net te snel gaat"

"Ik hoop bij het peloton te blijven tot de voet van de Aspin. Daar kan ik dan een tempo rijden waarbij we weten dat we niet in de problemen komen."

Gisteren oogde Fabio Jakobsen sip bij de start en dat was vandaag niet anders. "Mijn gevoel? Hetzelfde als gisteren. Niet al te best", was de gehavende sprinter eerlijk.

Yves Lampaert: "We moeten hem een beetje over zijn limiet laten gaan"

Bij Soudal - Quick Step is Yves Lampaert een van de engelbewaarders van de Europese kampioen. Gisteren was deel 1 van de survivaltocht. Wat is het ideale recept voor zo'n lastig gevecht?

"We moeten op het tempo van Fabio rijden en we moeten hem tegelijk toch een beetje over zijn limiet laten gaan", legt Lampaert uit.

"Je zoekt de grens op waarbij het net iets te snel gaat. Als hij te veel op zijn gemak zit, is dat niet goed voor de tijdslimiet."

Moeten de ploegmaats veel inpraten op de Nederlander? "Neen, dat valt wel mee. Hij is hard voor zichzelf."

"Vandaag wordt weer een heel moeilijke dag. Meestal is de tweede dag na een val nog slechter dan de eerste."

"Als we in het peloton aan de voet van de Aspin geraken, dan heb ik er veel vertrouwen in. Dan kunnen Tim (Declercq) en ik een goed tempo in de vallei zetten."