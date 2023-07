Gents stadsbestuur speelde sleutelrol in gesprekken met overnemer: "Wij schuiven ethiek naar voren"

Over exact één week starten de Gentse Feesten, maar bij het stadsbestuur van de Arteveldestad hebben ze nu al een reden tot vieren. Het nieuws dat Sam Baro de nieuwe overnemer van KAA Gent wordt, is namelijk zeer naar de zin van de lokale politiek.

U moet weten: in Gent is de band tussen stad en club nauwer dan bij veel andere ploegen. De samenwerking zorgde in het verleden onder meer dat de Ghelamco Arena gerealiseerd kon worden.

Tijdens de soms zware gesprekken over de toekomst was het stadsbestuur steeds vragende partij voor een nieuwe sterke man uit (en met een oog voor) de eigen streek.



"Wij zijn tevreden met het verhaal dat op tafel ligt", vertelt schepen van Sport Sofie Bracke.

"De kandidaat-overnemer is iemand die een partnerschap met de stad wil omarmen. Hij heeft veel voeling met sociale doelen en wil er ook werk van maken. Sam Baro gelooft in de sociale verankering van de club. Het is iemand die voldoet aan alle krachtlijnen die we hadden uitgezet."