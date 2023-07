Supporters van KAA Gent verwelkomen man uit de streek Baro met open armen: "Geven hem alle kansen"

"We vinden het nieuws heel positief", vertelt Dimitri Reynaert van de Gentse supportersfederatie opgetogen.

"Er is een overname en KAA Gent blijft in Belgische handen. Het stemt ons gelukkig dat er niet werd gekozen voor een overnemer uit de Verenigde Staten of Saudi-Arabië die er een smak geld tegenaan gooide."

"Sam Baro is dan meer iemand die het met hart en ziel overneemt."

En dat wekt vertrouwen op, ook al is hij ook voor de supporters een onbekende naam.

"Ik vermoed dat er in het verleden nog wel mensen waren die geen naam hadden in de voetbalwereld, maar zich wel volledig erop gestort hebben. En die toch de nodige successen geboekt heeft", blijft hij optimistisch.