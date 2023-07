KAA Gent heeft principeakkoord met Oost-Vlaamse ondernemer Sam Baro voor overname van de club

KAA Gent valt niet in Amerikaanse handen, maar zal naar alle waarschijnlijkheid van een Belg blijven. De Meetjeslander Sam Baro neemt binnenkort de club over en haalt het zo van steenrijke zakenman Bill Foley.

Sinds 1999 stond Ivan De Witte aan het roer van de Gentse club. 24 jaar later geeft hij de touwtjes uit handen aan de CEO van HR-bedrijf Planet Group, die ook een aandeel heeft in heel wat andere ondernemingen.

"Een financierder vinden is makkelijk. Iemand die past bij de club, dat is een ander onderwerp", zei De Witte eerder over de verkoop. Die heeft hij nu gevonden.

Voor het grote publiek is hij een onbekende, ook in de voetbalwereld maakte Baro nog geen naam. Daarom zouden Ivan De Witte en Michel Louwagie op korte termijn, het komende seizoen, aanblijven bij de club.

Baro investeert zo'n 30 miljoen euro. Daarvan zou minimaal 75% in de club geïnjecteerd worden.

Een deal die zowel de supporters als de stad tevreden lijkt te stellen. Het was voor beide partijen van cruciaal belang dat de club niet zou verzaken aan zijn sociale functies. Zo zou de werking van de KAA Gent Foundation in de toekomst verzekerd blijven.

"De drie partijen willen dat Gentenaars zich verbonden blijven voelen met hun club en trots “blauw en wit” door dik en dun verdedigen", klinkt het.