Hong beslist de prestigeclash: KAA Gent smeert Club Brugge eerste nederlaag aan

KAA Gent is voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Club Brugge. In een intense wedstrijd tussen de twee rivalen was Hong de matchwinnaar met 2 doelpunten. Gent maakte de slotfase tegen een slordig Club Brugge met z'n tienen vol en wint voor de derde opeenvolgende keer thuis van Club.