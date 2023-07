Een Hollywood-god, de bodybuilder en de mysterieuze miljardair die geen foto's wil: in deze handen is ons voetbal

De nieuwe eigenaar van KAA Gent is Belgisch en onbekend. Een stijlbreuk met de vele exotische en roemrijke investeerders die de voorbije jaren in ons land neerstreken. Wist u bijvoorbeeld dat er een eersteklasser in handen is van een voormalige bodybuild-kampioen? Of dat één club zelfs nog nooit zijn eigenaar in levende lijve zag? Een overzicht.

Anderlecht: Marc Coucke

De pater familias onder de Belgische investeerders. Groot geworden met zijn bedrijf Omega Pharma, dat hij voor een recordbedrag van ongeveer 3,6 miljard euro verkocht. De eeuwige ondernemer investeerde het geld nadien in allerlei projecten doorheen België - denk maar aan Pairi Daiza of zijn vele aangelegenheden in Durbuy.



Wierp zich ook op tot een opvallend en belangrijk figuur in de sportsector. Eerst bij de Lotto-wielerploegen. Nadien bij voetbalploegen KV Oostende en Anderlecht - voor de recordkampioen betaalde hij 80 miljoen euro. Trad in 2020 wel terug als voorzitter van paars-wit na een turbulente periode aan het roer.

Eigenaar sinds 2017, nationaliteit: Belg

Antwerp: Paul Gheysens

De mecenas die Antwerp van tweede klasse in recordtempo naar de dubbel loodste. Onder meer door ruim honderd miljoen euro aan kapitaal in de club te pompen. De West-Vlaamse projectontwikkelaar, die ooit startte als tuinaannemer, renoveerde ook een deel van de Bosuil, maar botst voor een totaalrenovatie voorlopig op Tanja Mintjens.

Zette met zijn bedrijf Ghelamco ook het gelijknamige stadion van KAA Gent.

Eigenaar sinds 2015, nationaliteit: Belg

Cercle Brugge: Dimitri Ribolovlev

Stinkend rijk is de Russische eigenaar van Cercle Brugge, die eveneens moederclub AS Monaco in handen heeft. De omstreden businessman verwierf een fortuin door het verkoop van meststoffen. Daarnaast heeft hij alle moeite van de wereld om te bewijzen dat hij nog steeds propere handen heeft, zo kwam de Rus al in opspraak voor het bewust vervuilen van de Kama rivier, was hij betrokken bij de Panama Papers en zat hij eens 10 maanden in de cel nadat hij verdacht werd van de moord op de eigenaar van een bedrijft dat hij net gekocht had.

Eigenaar sinds 2017, nationaliteit: Rus

Charleroi: Fabien Debecq

Zijn passie voor bodybuilding leverde hem ook big bucks op. De Waalse ondernemer, die ooit zelfs Europees kampioen werd, smeet zich namelijk succesvol op de markt van voedingssupplementen. In 2012 besloot hij om Charleroi naar een hoger niveau te proberen tillen.

Eigenaar sinds 2012, nationaliteit: Belg

Club Brugge: Bart Verhaeghe

Door velen zal hij als de meest succesvolle clubeigenaar van dit lijstje naar voren geschoven worden. Verhaeghe is al zijn hele leven aan het bouwen, sinds 12 jaar ook aan de toekomst van Club Brugge. Werkte zich op als projectontwikkelaar en verkocht zijn logistiek vastgoed-bedrijf Eurinpro - dat hij liet uitgroeien tot een wereldspeler - in 2006 voor een slordige 400 miljoen euro aan Australische overnemers. Met onder meer Uplace is hij nu nog steeds actief in de bouwsector.



Is nu bereid om Club Brugge te verkopen.

Eigenaar sinds 2011, nationaliteit: Belg

Eupen: Aspire Zone Foundation

In de Oostkantons ligt een stukje Qatar. Eupen is namelijk al lange tijd in handen van de oliestaat via de Aspire Zone Foundation, die de sportontwikkeling in het land moet stimuleren. De beste voetballers uit de academie kunnen bij Eupen terecht - al slinkte dat aantal de laatste jaren sterk. Ondanks geruchten over een verkoop stopten de sjeiks in maart nog een cheque van zes miljoen toe.

Eigenaar sinds 2012, nationaliteit: Qatarees

De Aspire Academy prijkte jarenlang op de shirts bij Eupen.

KAA Gent: Sam Baro

De aanstaande overnemer van de Buffalo's is voor het brede publiek een nobele onbekende. In het Gentse bedrijfsleven bouwde de Meetjeslander evenwel wel al een stevige reputatie op. Creëerde in 15 jaar tijd een bedrijvengroep met HR-dienstenbedrijf Planet Group als het stokpaardje. Daarnaast runt Baro een holding met diverse mediabelangen en horecazaken.

Eigenaar sinds 2023, nationaliteit: Belg

Racing Genk: Geen

Als enige Belgische eersteklasser heeft Racing Genk geen eigenaar. De Limburgse club is namelijk een vzw (vereniging zonder winstoogmerk).

KV Kortrijk: Vincent Tan

Maleisische multimiljonair, die ook voetbalclubs Cardiff en Sarajevo bezit. Begon onderaan de ladder als bankbediende, maar vergaarde zijn fortuin door de McDonalds-vestigingen in zijn thuisland te verwerven en ook de nationale loterij in handen te nemen. Nadien volgden succesvolle investeringen in de hotel- en telecombusiness. Zoekt nu een nieuwe overnemer voor Kortrijk.

Eigenaar sinds 2015, nationaliteit: Maleisiër

OH Leuven: Aiyawatt Srivad­dhana­prabha

De zoon van de betreurde Leicester-eigenaar, die om het leven kwam in een helikoptercrash na de wedstrijd van zijn ploeg. Aiyawatt Srivad­dhana­prabha kreeg zo de taak op zich om het King Power-imperium te beheren. Hun corebusiness? Tax-free-winkels in luchthavens. De Thaise zakenman houdt - in tegenstelling tot vele andere eigenaars - de vinger goed aan de pols in Leuven.

Eigenaar sinds 2017, nationaliteit: Thai

KV Mechelen: Philippe van Esch

Wordt ook wel de Nederlandse gordijnenkoning genoemd. Verkocht al luxueuze wandbekleding aan het Kremlin in Moskou en de meest exclusieve hotels in Dubai. Raakte per toeval geïnteresseerd in voetbal en kocht dan maar de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. Nam begin dit jaar KV Mechelen over van Dieter Penninckx.

Eigenaar sinds 2023, nationaliteit: Nederlander

RWDM: John Textor

Ooit een veelbelovend skater, maar moest zich bezinnen na een stevige val op het hoofd. De Amerikaanse dromer stort zich dan maar in de boomende wereld van de special effects en streaming. Het levert hem de bijnaam Hollywood's Virtual Reality Guru op. Het verdiende geld investeert hij in de echte wereld het liefste in voetbalclubs. Textor heeft met het Braziliaanse Botafogo, Premier League-club Crystal Palace en de Franse topclub Lyon meerdere grote teams in handen. Met RWDM kwam daar dus nog een eersteklasser bij. Het titelfeestje kreeg wel een wrange nasmaak door het opvallende conflict met voorzitter Thierry Dailly.

Eigenaar sinds 2022, nationaliteit: Amerikaan

Standard: 777 Partners

Geen persoon, maar wel een investeringsmaatschappij. De groep uit Miami heeft een indrukwekkend portfolio met meer dan 50 bedrijven in ruim 20 landen. Daarbij ondertussen ook een handvol voetbalclubs: naast Standard behoren Hertha Berlijn, Genoa, Rode Ster Belgrado, Vasco da Gama en Melbourne Victory tot het clubje. Premier League-club Everton zou eveneens op het verlanglijstje staan. Alleen: eerder deze week hing een Noorse onderzoekswebsite de vuile was van 777 Partners buiten, met de focus op schimmige geldconstructies. "Complete onzin", verweren ze zich.

Eigenaar sinds 2022, nationaliteit: Amerikaan

STVV: Keishi Kameyama

Van pornokoning naar start-up goeroe. Keishi Kameyama is een miljardair die zijn rijkdom vergaarde als CEO van internetbedrijf DMM. Dat specialiseert zich in pornografisch materiaal. Is nu een van de rijkste mensen in Japan – met een geschat vermogen van 3,5 miljard dollar – en zit verweven in heel wat bloeiende ondernemingen. Werd nog nooit gespot op STVV en is naar verluidt zelfs helemaal niet geïnteresseerd in voetbal. Foto's nemen van Kameyama is verboden - al circuleren op het internet toch enkele zeldzame kiekjes.

Eigenaar sinds 2017, nationaliteit: Japanner

Westerlo: Oktay Ercan

Vorig jaar in februari nam Turkse ondernemer Oktay Ercan Westerlo over voor 17,3 miljoen euro. Een paar maanden later mocht hij al de titel in 1B vieren. Ercan maakte fortuin in de militaire industrie, met als specialiteit militaire kledij. Hij wordt gefinancierd door Qatarese staat en leidt groep Sur International. "Meneer Oktay zit in textiel, mijnen, meubels, private jets, vlees. En nu in Westerlo", klonk het bij de club.

Eigenaar sinds 2019, nationaliteit: Turks

Union: Tony Bloom

Alles wat hij aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Tony Bloom maakte naam als professionele pokerspeler en maakte van gokken zijn business. Onder meer slimme algoritmes voor voetbalwedstrijden zorgen enorme winstmarges. De Brit - bijgenaamd The Lizzard - herinvesteerde zijn centen in Premier League-club Brighton en vertrouwde ook daar op data. Met succes - straks spelen ze voor het eerst Europees. Ook met Union schrijft de Brit een onwaarschijnlijk succesverhaal. Vorig jaar zag Bloom ook nog eens zijn volbloedpaard Energumene triomferen in Cheltenham, het meest prestigieuze event op de racekalender.

Wat kan de man niet?