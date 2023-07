Belogen en bedrogen door fantasten: hoe de Amerikaanse overname van KV Kortrijk een zeepbel bleek

Het is midden maart wanneer in Kortrijk een groot feest losbarst. De Veekaa heeft net een felbevochten zege geboekt tegen landskampioen en provinciegenoot Club Brugge. Door de driepunter is er bovendien bijna-zekerheid over het behoud. Ook eigenaar Vincent Tan viert feest.

De Maleisische ondernemer wil na 8 jaar af van KV Kortrijk en heeft de eersteklasser in de etalage gezet. Uitgerekend in de bewuste match tegen Club zitten twee potentiële kopers, aangebracht via de Nederlander Alex Kroes, voor het eerst in de tribune. Maciek Kaminski en zijn zoon Mikhai. Amerikanen met Poolse roots die naar eigen zeggen "een fortuin vergaarden" door vastgoed te verkopen in de Verenigde Staten. Én er nu van dromen om een voetbalploeg in Europa te leiden. Voor KV Kortrijk willen ze zonder aarzelen 15 miljoen euro exclusief bonussen neertellen. Vreemd, want eigenlijk ligt de vraagprijs lager. "Over de voorwaarden op papier onderhandelden ze evenmin", zegt een bron dicht bij het dossier. "Normaal krijg je dan altijd een pingpongspel van vraag en aanbod. Nu ging de familie-Kaminski meteen met alles akkoord." De nakende overname zaait onrust binnen de club. Velen snappen niet dat er voor zo'n onzekere piste – de Amerikanen hebben geen enkele ervaring in het voetbal – gekozen wordt. "Die mannen zijn fantasten", klinkt het wel eens. Onder meer steunpilaren CEO Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst verlaten Kortrijk.

Maciek en zijn zoon Mikhai Kaminski tijdens hun bezoek in Kortrijk.

De Griekse tragedie

Wanneer alles wijst op een overname door de Kaminski's hebben ook zij de nodige telefoontjes en zoekopdrachten gedaan. De resultaten zijn bedenkelijk. In de zomer van 2022 verschijnen de Kaminski's voor het eerst op het internationale voetbaltoneel wanneer ze zich opwerpen als potentiële overnemer voor Premier League-club Everton. Ook bij de Spaanse topper Atlético Madrid gooien ze een lijntje uit. Beide pistes zouden in alle stilte uitdoven als een nachtkaars.

Bij de bescheiden Griekse eersteklasser Panetolikos – toch enkele niveaus lager dan bovengenoemde ploegen – loopt het verhaal anders. Daar komt het Amerikaanse duo wél tot een sluitend akkoord over de verkoop van de club met voorzitter Gerasimos Belevonis. Vader en zoon geven zelfs een persconferentie waar ze plechtig beloven om "de club op alle vlakken beter te maken". Alleen: ondanks de overeenkomst krijgen ze in Griekenland geen euro of dollar te zien. De Kaminski's blijven maar met flauwe excuusjes komen om de deal in leven te houden. Na een paar maanden aanmodderen beseffen ze bij Panetolikos dat het allemaal één grote zeepbel is. Sindsdien is het onderwerp taboe geworden bij de club. Gevraagd naar een reactie, klinkt het in Griekenland: "We willen er niet over praten. Niet alleen met u, maar met niemand." Onheilspellend.

Vervalste bankgarantie

Aan alarmsignalen geen gebrek, dus. Maar tóch sluit Vincent Tan begin juni een deal met de Kaminski's over de verkoop van KV Kortrijk. Gesterkt door een bankgarantie van 9 juni dat de beloofde miljoenen onderweg waren. Vijf dagen later verschijnt het officiële communiqué dat er een princiepsakkoord rond de overname is. In de namiddag poseert het duo – strak in kostuum en met zonnebril – trots in het Guldensporenstadion. Daar geven ze ook een opmerkelijke persconferentie van amper 1 minuut en 20 seconden.

De tekst vol voorgekauwde beloftes - "We willen de fans trots maken" - leest zoon Mikhai af van zijn iPhone. Vragen kunnen er niet gesteld worden. "Iedereen heeft er met grote ogen naar zitten kijken", zegt een getuige.

Nadien trekt het gezelschap zelfs naar het stadhuis van Kortrijk, waar onder meer de burgemeester de Kaminski's ontvangt. Naast een belangrijk sportief uithangbord speelt de club namelijk op infrastructuur van de stad. "Het waren vlotte en sympathieke mannen", herinnert iemand die aanwezig was zich. "Ze kwamen geloofwaardig over. Maar we kenden de verhalen uit het verleden – we zouden ze pas geloven als ze effectief betalen."

Door die persconferentie te organiseren, dacht Vincent Tan dat de Amerikanen misschien niet meer terug konden. Anonieme bron

En laat dáár net het schoentje wringen. Want in de daaropvolgende weken zouden de beloofde centen, ondanks strikte afspraken, niet overgemaakt worden. Komt het u bekend voor?

Vandaag is de ultieme deadline, maar in Kortrijk verwacht niemand dat het geld straks nog op de rekening verschijnt. De club heeft zelfs sterke aanwijzingen dat de bankgarantie van een maand geleden een vervalsing was. En de communicatie met de Kaminski's, die steeds via de clan-Tan verloopt, beperkte zich nadien tot enkele doorzichtige pogingen om tijd te rekken. Een beloofd bezoekje tijdens het weekend van 1 juli kwam er niet. "Intern is de conclusie getrokken dat het oplichters zijn", aldus een bron. "Ook Tan had dat vermoeden wellicht, maar hij werd in snelheid gepakt door de media en besliste dan maar open kaart te spelen." "Door die persconferentie te organiseren, dacht hij dat de Amerikanen misschien niet meer terug konden. Want een nieuw fiasco zou dodelijk zijn voor hun reputatie. Alleen liggen charlatans daar eigenlijk niet wakker van."

Bedelronde

Geen toekomst in de Champions League dus voor de Kaminski's, misschien eerder op Netflix als een regisseur ooit het verhaal van hun opmerkelijke zwendeltje oppikt. Een onbeantwoorde vraag: wat hebben Kaminski en co. nu eigenlijk bij die hele cinema te winnen? Na een zoveelste farce lijken ze nu helemaal verbrand. Velen vermoeden dat de kwakzalvers bij overnames een rondje maken langs andere (rijkere) investeerders om naar geld te bedelen. In de hoop om zo meer kapitaal op te halen dan eigenlijk nodig is - en dus winst te maken op de hele operatie.