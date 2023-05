RWDM verwijt Dailly "verduistering, machtsmisbruik en intimidatie", hij reageert: "Grote stomme leugens"

Enkele uren nadat RWDM Thierry Dailly uit zijn functie van voorzitter heeft ontheven, komt de club bij monde van eigenaar John Textor ook met een uitleg. Of moeten we zeggen: een resem zware beschuldigingen?



"Het is met een zwaar gemoed dat ik enkele ernstige problemen moet aanpakken die zich hebben voorgedaan en die hebben geleid tot het ontslag van de heer Dailly als voorzitter", schrijft Textor.

"Eind 2022 kwam verdere informatie over het bestuur van meneer Dailly aan het licht, wat leidde tot zijn ontslag als CEO van de club. Na een bestuursvergadering in februari behield Dailly wel de onderhandelde titel van voorzitter."

Maar ook uit die rol is Dailly nu ontslagen. In zijn motivatie heeft Textor het over "verduistering van clubgeld, machtsmisbruik, agressief en intimiderend gedrag en het creëren van een toxische werksfeer".

"Met respect voor de bijdragen van meneer Dailly aan de club, is collectief overeengekomen dat hij geen voorzitter meer kan zijn. We zijn ervan overtuigd dat de personele wijzigingen zullen bijdragen aan een werkomgeving die wel conform onze gemeenschappelijke waarden is."