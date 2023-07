Zijn de Red Lions te oud voor goud? "Je moet ballen hebben om door te selecteren"

Oranje en niet de Red Lions vierden de eindzege in de Hockey Pro League deze week in Wilrijk. De Belgische hockeymannen kregen een dubbele Nederlandse tik te verwerken. Hebben de Red Lions nog genoeg zuurstof in de tank voor de Olympische Spelen in Parijs? Vijf vragen voor Pascal Kina en Floris Geerts.

1. Waarom maken we ons zorgen over de Red Lions?

Geen nieuwe wereldtitel (verloren in de finale van Duitsland) en ook geen eindzege in de Hockey Pro League. In Wilrijk verloren de Red Lions twee keer van Nederland en vooral de eerste nederlaag (1-6) kwam heel hard aan. Floris Geerts: "Nederland heeft een nieuwe standaard gezet. Oranje speelt met een nieuwe, jonge ploeg die gretig, hongerig en goed is. Ze spelen heel energiek en dynamisch." "En die honger miste ik wel een beetje bij de jongens van de Red Lions die alles al gewonnen hebben. Dat had ik ook al een beetje op het afgelopen WK. Ik miste daar de vurigheid om elke keer te laten zien dat België de beste ploeg ter wereld is."

2. Zijn de Red Lions in Parijs te oud voor goud?

Floris Geerts: "Er werd wat smalend gedaan over onze oude ploeg: de Belgen zijn oud en zijn te lang doorgegaan, waardoor de opvolging er niet staat", las ook Floris Geerts.

Pascal Kina: "Leeftijd? De vraag is hoe de Red Lions gaan spelen, qua gretigheid en fysieke gesteldheid. Want op dat vlak is het internationale hockey aan het evolueren. Als je kijkt naar landen als Nederland en Groot-Brittannië: je hebt meer energie en intensiteit in het spel. Het lijkt een nieuwe fase in het hockey. Hebben we genoeg energie met de bestaande ploeg om daartegen te vechten? Dat is de hamvraag."

3. Waarom is er niet eerder verjongd bij de Red Lions?

Floris Geerts: "Je bent als coach ook schatplichtig aan de spelers die jou resultaten hebben bezorgd. Het is menselijk om die spelers kansen te blijven geven. Dat zagen we bijvoorbeeld ook bij de Rode Duivels en Roberto Martinez." Pascal Kina: "Hoe dat komt? Dat is een goeie vraag. Als je zo lang samenwerkt, dan ontstaat er een band tussen spelers en staf. Dan is het lastig om tegen iemand te zeggen dat het afgelopen is. Daarvoor moet je ballen hebben. Doorselecteren is een moeilijke zaak. Ik kan begrijpen dat dat moeilijk is, maar je moet durven." Floris Geerts: "We hadden verwacht dat spelers zelf afscheid zouden nemen van de Red Lions. Maar je speelt graag hockey, speelt samen met je vrienden en je wint alles. Dan is er geen incentive om afscheid te nemen. Ik snap dat wel. Maar nu moet de coach die harde keuze maken en dat is misschien pijnlijker."

4. Welke jongeren moeten mee naar het EK en Parijs?

Floris Geerts: "Er moest echt wel gebouwd worden aan de toekomst en dat is gebeurd in de Hockey Pro League. Die jongeren brachten energie en frisheid in het team. Het is een signaal naar de oudere spelers dat hun positie niet vanzelfsprekend is." "Voor de verdediging moet de coach overwegen om Van Oost mee te nemen. Hij maakt zelden fouten, valt niet heel hard op, maar speelt zeer secuur. Hij kan de jeugdige energie brengen die soms nodig is." Pascal Kina: "Arno Van Dessel heeft een paar heel goeie wedstrijden gespeeld. Hij brengt plezier, intensiteit én kwaliteit in de ploeg." En dan is er voorin ook Nelson Onana.

5. Is een olympische medaille in Parijs nog haalbaar?

Pascal Kina: "We mogen niet vergeten dat België de finale van het WK heeft gespeeld en derde is geworden in de Hockey Pro League. We zijn allemaal teleurgesteld als er niet gewonnen wordt, maar het is niet zo slecht." "We zijn veeleisend voor de Red Lions. Als de resultaten er niet zijn, dan ga je snel een oorzaak zoeken. En voor veel mensen is die dat ze te oud zijn." Floris Geerts: "Hier en daar een dertiger in de ploeg, dat lijkt me gezond. Ervaren spelers kunnen op de belangrijke momenten de juiste tips geven. Maar er zullen een paar nieuwe gezichten bijkomen. We hebben er lang op moeten wachten, misschien een tikkeltje te lang. Ik denk niet dat we met de gekende selectie naar het EK zullen gaan." "Een olympische medaille blijft een prachtig resultaat, zeker als de Red Lions een goed toernooi afwerken. Maar laten we wel wezen: België gaat in Parijs voor goud."

Pascal Kina is de coach van kampioen Gantoise bij de mannen en is ex-bondscoach van de Red Panthers. Floris Geerts is hockeycommentator voor Play Sports en Sporza.