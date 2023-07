Red Lions verliezen derby der Lage Landen opnieuw, Nederland pakt eindzege Pro League

Na de 1-6-pandoering van drie dagen geleden zonnen de Red Lions op wraak tegen Nederland. Leverden de Belgen nog een wanprestatie in de eerste derby, dan waren de Lions nu minstens de evenknie van Oranje.

In alle statistieken waren de Belgische hockeymannen beter dan Nederland: meer schoten op doel, meer cirkelpenetraties, meer balbezit, ... maar uiteindelijk tellen alleen de doelpunten.

En daarin deden de Nederlanders het opnieuw beter. Na snel balverlies van De Sloover kon Van Dam de fout genadeloos afstraffen. Alexander Hendrickx kon wel milderen met een strafcorner, maar halfweg stond toch 1-3 op het scorebord na nog twee Nederlandse goals.

De Red Lions kwam verschroeiend uit de kleedkamer en strafcornerspecialist Hendrickx gaf de Belgen weer wat hoop met de aansluitingstreffer, maar verder kwamen ze niet meer. Nederland zette de kroon op het werk met een discutabele 2-4.

Voor het tweede jaar op een rij pakken de Nederlanders de eindzege in de Hockey Pro League. Ze ontpoppen zich zo tot topfavorieten voor het EK (18-27 augustus).

De Red Lions moeten vrede nemen met de 3e plek. "Uiteraard zijn we daar niet gelukkig mee", zei John-John Dohmen. "We willen alles winnen, zeker thuis. We gaan nu even rust nemen en gaan dan zo hard mogelijk trainen om de Europese titel te winnen."