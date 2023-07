Red Lions tillen niet al te zwaar aan verlies in Pro League: "Volle focus op het EK"

De Red Lions zien geen reden tot paniek na de dubbele nederlaag tegen Nederland in de Hockey Pro League. Ze blijven gefocust op hun ultieme doel: het EK in Duitsland. Bondscoach Michel van den Heuvel blijft optimistisch: “Met de kwaliteit die we vandaag hebben laten zien, verdienden we eigenlijk om te winnen.”

De Nederlanders pakten voor het tweede jaar op een rij de eindzege in de Hockey Pro League. Ze ontpoppen zich zo tot topfavorieten voor het EK (18-27 augustus) in Mönchengladbach (Dui).

De Red Lions moeten vrede nemen met de 3e plek. Gisteren verloren ze opnieuw in eigen huis van Nederland (2-4). Alexander Hendrickx zag een sterk België dat helaas het dominante spel niet kon omzetten in een overwinning: "We speelden goed en hadden de controle, maar enkele foutjes werden genadeloos afgestraft door het snelle Nederlandse team. Maar we staan als team zij aan zij, dus als iemand een fout maakt, moeten we die gezamenlijk herstellen." "Hoewel het een thuisfinale tegen Nederland was, doet het minder pijn dan op een groot toernooi. Ons voornaamste doel dit jaar blijft het EK," benadrukt Hendrickx. Hij onderstreept ook dat de ontbrekende details in de voorbereiding naar het EK nog zullen worden aangescherpt: "De definitieve selectie voor het EK is nog niet gemaakt. Naar het EK toe zal de groep kleiner worden en dan zullen de automatismen en details weer op hun plaats vallen. We zullen blijven verbeteren."

Ironische Luypaert: "Oud, ervaren, vintage. Ik heb al van alles gehoord"

Loïck Luypaert is vooral trots op de veerkracht die het team heeft getoond na de zware nederlaag van vorige week: "We hebben ons ware karakter laten zien. Deze match was reclame voor het hockey." Ondanks het verlies beschouwt Luypaert het als een noodzakelijke stap op weg naar hogere doelen: "In slechts één maand tijd hebben we 12 wedstrijden gespeeld. We hebben nieuwe spelers geïntegreerd en hebben zowel geweldige resultaten behaald als enkele uitdagingen ondervonden." Sommige spelers binnen het team werden door de Nederlandse pers bestempeld als "oudjes". Luypaert reageert hierop met een vleugje ironie: "Oud, ervaren, vintage. Ik heb al van alles gehoord." "Ik denk dat er wel wat meer respect mag zijn voor de generatie die alles heeft gewonnen. Ons team is eerder ervaren dan oud. Maar we zijn ook realistisch en begrijpen dat verliezen soms deel uitmaakt van het spel." Desalniettemin brandt het verlangen en de vechtlust om te winnen nog steeds in zowel de "oudjes" als de jonge spelers: "Ook wij hebben jongere spelers die de verdediging van andere teams het leven zuur kunnen maken, zoals de snelle Stockbroekx en Onana."

Bondcoach: "Topsporters hebben druk nodig om te kunnen groeien"

Bondscoach Michel van den Heuvel zag positieve ontwikkelingen bij zijn team in deze Pro League: "Af en toe waren we wat slordig aan de bal, en Nederland heeft daar extreem efficiënt van geprofiteerd. We hebben een paar cadeautjes weggegeven die normaal gesproken niet voorkomen." "Maar met de kwaliteit die we vandaag hebben laten zien, verdienden we eigenlijk om te winnen. Als we dit in het perspectief van het aankomende EK plaatsen, is het iets waar we op kunnen bouwen." "Hoewel er nog ruimte is voor verbetering wat betreft algehele scherpte en uitvoering, vergt het toevoegen van nieuwe elementen aan ons spel simpelweg tijd. Als we de komende weken hard werken komt dat wel." “Deze wedstrijd geeft me het vertrouwen. Het is niet nodig is om ons zorgen te maken.”

Van den Heuvel was minder te spreken over de Nederlandse pers. Hij ziet in het Belgische team een goede mix van ervaren oudere spelers en veelbelovende jonge talenten: "In zo'n wedstrijd zie je dat jonge spelers onder druk vooruitgang boeken en uitstekend presteren. Dat biedt ons perspectief voor de toekomst. Kijk maar naar Arno Van Dessel, die op het middenveld bewijst een bepalende factor te zijn." "Laten we ook niet vergeten dat John-John Dohmen al 453 interlands heeft gespeeld. Er zit nog geen slijt op, dus die gaat nog wel eens even door," voegt Van den Heuvel trots toe. "In het proces van het bouwen aan een team richting een EK en Olympische Spelen is concurrentie van essentieel belang om spelers hongerig en gedreven te houden. Daar hoort ook het inpassen van jonge talenten bij. Topsporters hebben druk nodig om te kunnen groeien."