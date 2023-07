Red Lions krijgen oplawaai van Nederland in Hockey Pro League: "Voor hen lukte alles"

De Belgische hockeyers weten weer wat verliezen is. Na 6 overwinningen op een rij in de Hockey Pro League kregen de Red Lions vandaag een pak slaag van Nederland: 1-6 werd het in Wilrijk. De Belgen kunnen de Pro League nog winnen, maar dan moeten ze 6 op 6 halen tegen Spanje en opnieuw Nederland.

De Red Lions hadden het doelpuntenstokje doorgegeven aan Nederland: gisteren klopten de Belgen Spanje met 7-2, vandaag voelden ze wat een karrenvracht tegengoals betekent.



België-Nederland was de nummer 2 van de wereld tegen de nummer 1. Die laatste begon veel scherper aan de partij: na 2 minuten lag de 0-1 al in het net langs Koen Bijen.



De Lions konden geen vuist maken en ondergingen het spel. Met nog een veldtreffer in het 1e quarter van Tjep Hoedemakers (12') en een in het 2e van Steijn Van Heijningen (23') stond Oranje bij de rust 0-3 voor.

België kwam met goede moed uit de kleedkamers, maar Jip Janssen (32') drukte die met een strafcorner meteen de kop in (0-4). Floris Wortelboer (49') en Thierry Brinkman (60') duwden het mes in het 4e quarter nog dieper in de wonde.



Tussendoor redde Alexander Hendrickx (50') met een omgezette strafbal de eer. De Belgen slaagden er in het slotquarter niet in om een pak strafcorners om te zetten.



België kon nu al 4 keer op een rij niet winnen tegen Nederland. En dat zal volgende week dinsdag wel moeten, willen ze de Pro League op hun naam brengen. Enkel met 6 op 6 kan dat. Maandag spelen de Belgen nog tegen Spanje.



Als Oranje ook volgende week de Belgen klopt, dan zijn zij de eindwinnaars na 16 wedstrijden.

Denayer baalt: "Voor Nederland lukte alles"