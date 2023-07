Russische sporters duiken als Syriërs met valse naam op op Pan Arabische Spelen

De Pan Arabische Spelen zijn een vierjaarlijks sportevenement waaraan alle landen uit de Arabische wereld deelnemen, van Noord-Afrika tot het Arabische schiereiland.





Een van die deelnemende landen is Syrië, dat via zijn president Bashar Al-Assad een goeie band heeft met het Rusland van Vladimir Poetin.



Het is dan ook geen toeval dat uitgerekend Syrië het toevluchtsoord is geworden van enkele Russische sporters. De Russen mogen vanwege de oorlog met Oekraïne niet deelnemen aan internationale sportwedstrijden.



Een opmerkzame journalist zag op de deelnemerslijst voor de Pan Arabische Spelen plots ene Milana Mrad opduiken, die toch veel weg had van de Russische judoka Milana Mugu.

Ook onder meer turnster Aleksandra Maksimova, badmintonspeler Daria Dzjedzjoela, wielrensters Tatiana en Daria Malkova, zwemster Anastasia Sorokina en atlete Karina Poloedkina werden al ontmaskerd. Vaak werden ze met een andere geboortedatum ingeschreven, waardoor ze plots jonger zijn.

Volgens de minister van Sport van Rusland zijn 2 sporters op die lijst overgelopen naar Syrië. Voor de andere 5 sporters "klopt de informatie op de website van de Pan Arabische Spelen niet", aldus de minister.



Sommige van de betrokken atleten zouden inmiddels al aangekondigd hebben toch niet aan de Pan Arabische Spelen mee te doen.