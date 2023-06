Liveblog Europese Spelen: rugby sevensploeg bij vrouwen naar halve finale, twee bronzen plakken bij totaal

clock 19:45 19 uur 45. Belgische rugbymannen stranden in kwartfinales. De Belgische mannenploeg in het rugby sevens heeft het voorbeeld van de vrouwen niet kunnen volgen. Ze konden zich niet plaatsen voor de halve finales op de Europese Spelen. In de kwartfinales gingen ze maandagavond met 26-12 onderuit tegen Ierland, de winnaar van groep A. Gaspard Lalli en Gillian Benoy namen elk een trie en vijf punten voor hun rekening. Met eerdere zeges tegen Duitsland, Italië en Polen op de teller, gaan de Ieren met een perfect rapport naar de laatste vier. . Belgische rugbymannen stranden in kwartfinales De Belgische mannenploeg in het rugby sevens heeft het voorbeeld van de vrouwen niet kunnen volgen. Ze konden zich niet plaatsen voor de halve finales op de Europese Spelen. In de kwartfinales gingen ze maandagavond met 26-12 onderuit tegen Ierland, de winnaar van groep A. Gaspard Lalli en Gillian Benoy namen elk een trie en vijf punten voor hun rekening.



Met eerdere zeges tegen Duitsland, Italië en Polen op de teller, gaan de Ieren met een perfect rapport naar de laatste vier.



clock 19:09 19 uur 09. Brons voor floretschermer Stef Van Campenhout. Stef Van Campenhout heeft brons veroverd in de individuele floretcompetitie in het schermen bij de mannen. In de halve finales ging hij met 7-15 onderuit tegen de Pool Michal Siess. Aangezien er geen wedstrijd om de derde plaats is, is hij meteen verzekerd van brons.



clock 18:48 18 uur 48. Belgische vrouwenrugbyploeg naar halve finales. De Belgische vrouwenploeg in het rugby sevens heeft zich geplaatst voor de halve finales. In de kwartfinales gingen ze bijzonder vlot met 5-22 voorbij Portugal. Noemie Van De Poele kwam met twee tries tot tien punten. In de halve finales nemen ze het dinsdagvoormiddag op tegen Groot-Brittannië. Tsjechië en Polen knokken om het tweede finaleticket.

Eerder op maandag hadden de Belgische rugbyvrouwen hun laatste groepswedstrijd verloren. In het Henryk Reymanstadion in het Poolse Krakau, waar afgelopen woensdag de openingsceremonie plaatsvond, gingen ze toen met 29-7 onderuit tegen Spanje. Ze waren toen echter al zeker van een stek bij de laatste acht, nadat ze zondag hun eerste twee duels in groep C tegen Zweden (40-0) en Roemenië (39-0) gewonnen hadden. Ze beëindigen hun poule als tweede achter Spanje.

De winnaar van het twaalflandentoernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

clock 18:44 18 uur 44. Belgische vrouwenrugbyploeg naar halve finales. De Belgische vrouwenploeg in het rugby sevens heeft zich geplaatst voor de halve finales op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. In de kwartfinales gingen ze bijzonder vlot met 5-22 voorbij Portugal. Noemie Van De Poele kwam met twee tries tot tien punten. In de halve finales nemen ze het dinsdagvoormiddag (11.50 uur) op tegen Tsjechië. Groot-Brittannië en Polen knokken om het tweede finaleticket. . Belgische vrouwenrugbyploeg naar halve finales De Belgische vrouwenploeg in het rugby sevens heeft zich geplaatst voor de halve finales op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. In de kwartfinales gingen ze bijzonder vlot met 5-22 voorbij Portugal. Noemie Van De Poele kwam met twee tries tot tien punten. In de halve finales nemen ze het dinsdagvoormiddag (11.50 uur) op tegen Tsjechië. Groot-Brittannië en Polen knokken om het tweede finaleticket.

clock 18:00 18 uur . Schermer Stef Van Campenhout staat in halve finales. Stef Van Campenhout heeft zich geplaatst voor de halve finales van de individuele floretcompetitie in het schermen. Aangezien er geen wedstrijden om het brons voorzien zijn, is hij al zeker van minstens de bronzen medaille.

In de achtste finales kreeg hij de Brit Marcus Mepstead voorgeschoteld, maar die moest zich wegens medische redenen terugtrekken. In de kwartfinales ging hij met 15-14 voorbij de Tsjech Alexander Choupenitch. Bij de laatste vier staat hij tegenover de Pool Michal Siess, die het met 15-11 haalde van Stef De Greef.



clock 16:57 16 uur 57. BRONS voor Sarah Piccirillo in muaythai. Sarah Piccirillo heeft brons veroverd in de klasse tot 60 kilogram in het niet-olympische muaythai-toernooi. In de halve finales verloor onze landgenote van de Turkse Kubra Kocakus. Een wedstrijd om de derde plaats is er niet, waardoor de twee verliezende halvefinalisten een bronzen medaille krijgen in het thaiboksen.



clock 16:32 16 uur 32. Gianny De Leu plaatst zich voor finale in muaythai. Gianny De Leu heeft zich maandagnamiddag geplaatst voor de finale in de klasse tot 60 kilogram in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen). In Myslenice haalde onze landgenoot het in de halve finales met 27-30 van de Armeniër Narek Khachikyan.

Met Axana Depypere (-54 kilogram) en Sarah Piccirillo (-60 kilogram) komen er maandag nog twee Belgen in actie in de halve finales. Depypere legde eerder in de kwartfinales de Spaanse Lara Fernandez Martinez (30-27) over de knie. Zij bekampt om een finaleplaats de Turkse Ezgi Keles. Piccirillo versloeg de Spaanse Rebeca Rodriguez Martinez (30-27) en kijkt in de halve finales de Turkse Kubra Kocakus in de ogen.



clock 16:19 16 uur 19. Stef Van Campenhout wint Belgisch duel in schermen, ook De Greef door. In de 1/16e finales van het schermen kruisten twee Belgen de degens. Stef Van Campenhout toonde zich net de beste tegen Mathieu Nijs. Hij mag naar de 1/8e finales.

Stef De Greef kwam pas in de zestiende finales voor het eerst in actie en haalde het daarin met 15-6 van de Griek Nikolaos Kontochristopoulos. In de achtste finales ging hij vervolgens met 15-12 voorbij de Pool Andrzej Rzakowski



clock 16:19 16 uur 19.

clock 15:31 15 uur 31. Rugby Sevens kloppen Tsjechië en zijn kwartfinalist. De Belgische mannenploeg heeft zich in het rugby sevens-toernooi geplaatst voor de kwartfinales. Daarin spelen ze vanavond (19.14u) tegenover Ierland, winnaar van groep A.



Met zeges tegen Duitsland, Italië en Polen op de teller, mochten de Ieren met een perfect rapport naar de laatste acht.



De Belgen verloren hun eerste twee duels in groep B van Spanje (26-12) en Georgië (14-7) en hadden zo een zege nodig tegen Tsjechië op de slotspeeldag van de groepsfase. Tsjechië werd bijzonder vlot opzijgezet met 40-7. Gaspard Lalli nam met 4 tries 20 punten voor zijn rekening.



De top 2 van elke groep en de 2 beste derdes gaan door. Met 5 punten was België op 1 na beste derde.



De winnaar van het twaalflandentoernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

clock 15:29 15 uur 29. Boksster Lambot: "Hard, maar moet dit aanvaarden". Mayssen Lambot moet haar olympische boksdroom voorlopig opbergen. De Brusselse boksster verloor in de achtste finales van de klasse tot 53 kg. Een plaats bij de laatste vier had haar naar Parijs gebracht.



"Ik ben heel ontgoocheld. Dit is erg hard, maar ik moet dit aanvaarden. Zo is boksen", zegt ze na het duidelijke verlies (5-0) tegen de Zweedse Zehra Milli.



"Ik heb nog veel werkpunten. Ik keerde pas een jaar geleden terug in het boksen. Hier zijn meisjes die zich al vele jaren voorbereiden, die een fysical trainer hebben. Dat is bij mij niet zo. Ik heb het gedaan met het hart. Maar ik geef niet op."



De 23-jarige Lambot weet waarom ze verloor. "Ik was niet gemeen genoeg. En fysiek schoot ik tekort. Dat voelde ik. Maar ik blijf werken, ga hier nu ook sparren met de andere meisjes die verloren hebben. Het is niet voorbij. Voor mij is dit ook een stage. Ik ga nog hard trainen."

clock 15:21 15 uur 21. Een olympisch ticket zou de kers op de taart van mijn carrière zijn. En helemaal bovenaan het podium staan, zou het nog mooier maken. Boksster Oshin Derieuw mag naar kwartfinale

clock 15:18 15 uur 18. Derieuw bij laatste 8 bokstoernooi. Oshin Derieuw is kwartfinaliste in het bokstoernooi in de klasse tot 66 kg. In de 1/8e finale haalde onze landgenote het op punten van de Azerbeidzjaanse Shachla Allachverdijeva.



De 5 scheidsrechters beslisten unaniem in het voordeel van Derieuw (5-0; 30-26, 30-24 en drie keer 30-25). In de kwartfinales staat ze woensdag (14u) tegenover de Française Emilie Sonvico.



Vanaf de halve finales liggen directe olympische tickets klaar voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Nog nooit kon een Belgische vrouw zich in het boksen kwalificeren voor de Olympische Spelen.

clock 15:09 15 uur 09. Op papier is dit geen goed resultaat. Maar ik had dit ook wel een beetje verwacht, omdat mijn vorige toernooien ook niet super waren. Mijn laatste wedstrijd heb ik wel gewonnen, dat geeft vertrouwen. Stapje per stapje wil ik vooruitgaan. Ik ben nog veel te afwachtend. In de wedstrijd die ik vandaag heb gewonnen, was ik de dominante. Die lijn moet ik doortrekken. Degenschermster Anne Bultynck

clock 15:01 15 uur 01. Degenschermster Solane Beken twijfelt over toekomst. Gemengde gevoelens bij Solane Beken (22)

Degenschermster Solane Beken bleef na afloop met een gefrustreerd gevoel achter. Ze verloor nipt haar eerste duel op de hoofdtabel. De Hongaarse Jazmin Toth bleek in de 1/32e finales net te sterk.



"Ik heb in mijn wedstrijden kwaliteit kunnen tonen en dat stemt mij tevreden. Maar ik ben ook gefrustreerd over mijn laatste wedstrijd. Het was heel spannend tot het einde. Jammer genoeg verlies ik die match met 13-10. Ik stond achter en moest aanvallen, maar daardoor was ik iets te overhaast."



Beken heeft er naar eigen zeggen "een moeilijke periode" opzitten en was naar Polen afgereisd zonder een bepaald doel. "Mijn belangrijkste betrachting was om plezier te hebben in de competitie. Daar ontbrak het mij de voorbije jaren aan. Het is mij deels gelukt om mij te amuseren, maar ik heb mij ook wat opgewonden. Opdracht deels volbracht dus."



De 22-jarige Beken combineert schermen met een job als leerkracht wiskunde. "Daar kruipt enorm veel tijd in. De combinatie met schermen is heel zwaar. Je moet altijd plannen met trainingen, mijn lessen, verbeterwerk. Het is vermoeiend. Ik weet nog niet hoe het zal evolueren met mijn sportieve carrière. Na het seizoen ga ik alles goed afwegen. Het is heel ingewikkeld."





clock 14:53 14 uur 53. 1/8e finale is eindstation voor boksster Mayssen Lambot . Mayssen Lambot (klasse tot 54 kg) plaatst zich niet voor de kwartfinales. De 23-jarige Brusselse boksster ging in Nowy Targ in de achtste finales op punten onderuit tegen de Zweedse Zehra Milli.



De 5 scheidsrechters beslisten unaniem (0-5; drie keer 28-29 en twee keer 27-30) in het voordeel van de Zweedse, die in februari onze landgenote al eens had geklopt.



In de eerste ronde was Lambot op punten voorbij de Moldavische Joelja Coroli gegaan. Milli was vrij in de eerste ronde.



In Nowy Targ liggen vanaf de halve finales directe olympische tickets klaar voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Vasile Usturoi (-57 kilogram) en Oshin Derieuw (-66 kilogram) zijn de twee andere Belgische boksers in Polen. Zij komen later in actie.

clock 14:50 14 uur 50. Boogschutter De Smedt: "Te vroeg afgelopen". In de kwalificaties kwam Jarno De Smedt tot een persoonlijk record met de recurveboog, maar in de 1/16e finales vandaag ging hij er meteen uit tegen de Fransman Nicolas Bernardi. Een teleurstelling.



"In de opwarmingrondes ging het wel goed, maar de finalerondes waren iets onder het niveau. Dat is niet van mijn gewoonte. Ik had moeite om de "10" te vinden. Ik schoot er te veel rond, net niet genoeg dus."



De Smedt had aanvankelijk wat last van zenuwen. "Het was mijn eerste match van de dag, terwijl mijn tegenstander al een 1/32e finale had kunnen schieten. Hij had dus vertrouwen.



"Gelukkig vielen die zenuwen snel weg en voelde ik vertrouwen. Maar daarna kreeg ik het lastig om de wind in te schatten. Er stond een lichte wind, waardoor mijn pijlen te veel naar links vlogen."



Zijn eerste wedstrijd op de hoofdtabel, was meteen ook zijn laatste. "Het is te vroeg gedaan. Mijn kwalificatieronde was echt heel goed. Daar schoot ik 4 punten boven mijn persoonlijk record. Daar haalde ik motivatie uit richting de eliminaties, maar dat is weer een nieuwe competitie. Maar op deze snelle uitschakeling had ik niet gerekend. Ik wilde minstens toch een of twee ronden verder."

clock 14:48 14 uur 48. Ik voelde me heel goed vandaag. Maar ik had pech met de loting. Jammer en frustrerend, maar dat is het spel. Mijn Hongaarse tegenstander speelde het tactisch goed. Aube Vandingenen.

clock 14:45 14 uur 45. Vandingenen wilde na goed EK beter doen. Vorige week op het EK in Bulgarije haalde Aube Vandingenen de top 16. In Polen wilde ze nog beter doen. Maar het werd een exit in de 1/32e finales tegen de Hongaarse Eszter Muhari.



"Over mijn voorronde ben ik heel tevreden. Daarna had ik pech bij de loting voor de hoofdtabel. Mijn Hongaarse tegenstander deed het goed. We kennen elkaar al lang, zijn van dezelfde generatie. Het is frustrerend dat ik haar zo vroeg moest tegenkomen. Zo heb ik vandaag niet helemaal kunnen tonen wat ik in mijn mars heb."



"Want ik kwam voor meer. Ik was vorige week heel tevreden met de top 16 op het EK. Nu wilde ik nog beter doen, maar misschien speelde de vermoeidheid ook wat mee."



"Ik heb in de voorrondes wel opnieuw getoond dat ik het kan. Buiten de top vijf kan ik iedereen aan. Het was in ieder geval een goede voorbereiding voor het WK over vier weken. Maar eerst nog focus op de ploeg."