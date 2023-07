13 Belgische medailles op de Europese Spelen: hoe moeten we dat beoordelen?

2 keer goud, 5 keer zilver en 6 keer brons: dat is de Belgische balans van 10 dagen Europese Spelen.

2 medailles daarvan (zilver en brons) vielen in het boksen, waar Oshin Derieuw en Vasile Usturoi zich meteen ook konden plaatsen voor de Spelen in Parijs.

"Dat laatste was het grote doel", zegt delegatieleider Olav Spahl. "Die medailles waren de kers op de taart."

"Het is goed om te zien dat ook andere sporten het niveau van de Spelen kunnen bereiken. De kwalificatie is nu binnen, nu moeten ze mikken op top 8 in Parijs."

Spahl benoemt ook Sarah Chaâri (taekwondo) als uitschieter. "Dat ze op haar jonge leeftijd al goud kan behalen. Haar potentieel is enorm."

Mogen we Chaâri dan ook opschrijven als medaillekandidaat voor Parijs? "Voor zulke jonge atleten hoeven we niet enkel over Parijs te praten, maar kunnen we op de lange termijn denken. Sarah moet nu ook de overstap maken van de niet-olympische naar de olympische categorie."

Andere uitblinker was de 3x3-ploeg. "Een fantastisch verhaal, zeker na het verdict in hun eerste match (Caspar Augustijnen viel uit, waardoor ze de rest van het toernooi niet konden wisselen). Ze waren al zo vaak dicht bij een medaille geëindigd. Het is fantastisch dat het hen nu wel eens lukt."