België sluit Europese Spelen af met recordaantal van 13 medailles

clock 21:41 21 uur 41. Eindbalans voor Team Belgium. Team Belgium verlaat de derde editie van de Europese Spelen in het Poolse Krakau-Malopolska met dertien medailles: twee keer goud, vijf keer zilver en zes keer brons. Sarah Chaâri in taekwondo (-62kg) en Gianny De Leu in muay thai (-60kg) wonnen hun competitie. Zilver was er voor boksster Oshin Derieuw (-66 kg), de 3x3 Lions in het mannen basket, sprintster Rani Rosius (op de 100m tijdens het EK landenteam), hoogspringer Thomas Carmoy (ook tijdens het EK landenteams) en Axana Depypere in muay thai (-54 kg). De bronzen medaille was weggelegd voor bokser Vasile Usturoi (-57 kg), Quentin Mahaudin in karate kumite (-75 kg), de 4x400 gemengde aflossingsploeg (in het EK landenteams), Sarah Piccirillo in muay thai (-60 kg), floretschermer Stef Van Campenhout en triatlete Jolien Vermeylen. Met dertien medailles scoort de Belgische delegatie beter dan tijdens de eerste twee edities. In 2015 in het Azerbeidzjaanse Bakoe won België elf medailles, vier jaar later in het Wit-Russische Minsk waren het zes medailles. Een vergelijking maken heeft evenwel weinig waarde omdat de programma's van de drie Europese Spelen erg van elkaar verschillen. Het BOIC legde dan ook vooral de nadruk op het belang van de Europese Spelen in de kwalificatie naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. In veel sporten konden quotaplaatsen en punten voor de olympische ranking worden verdiend. Met boksers Oshin Derieuw (als eerste Belgische vrouw ooit) en Vasile Usturoi dwongen twee Belgen een rechtstreeks ticket af voor Parijs.



Met dertien medailles scoort de Belgische delegatie beter dan tijdens de eerste twee edities. In 2015 in het Azerbeidzjaanse Bakoe won België elf medailles, vier jaar later in het Wit-Russische Minsk waren het zes medailles. Een vergelijking maken heeft evenwel weinig waarde omdat de programma's van de drie Europese Spelen erg van elkaar verschillen.



Het BOIC legde dan ook vooral de nadruk op het belang van de Europese Spelen in de kwalificatie naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. In veel sporten konden quotaplaatsen en punten voor de olympische ranking worden verdiend. Met boksers Oshin Derieuw (als eerste Belgische vrouw ooit) en Vasile Usturoi dwongen twee Belgen een rechtstreeks ticket af voor Parijs.

clock 19:02 19 uur 02. De Coster out in kwalificaties cross. Gabriel De Coster heeft in zijn tweede wedstrijd van de dag geen brokken kunnen maken: in de kwalificaties van de cross eindigde hij 42e, de top 16 (op 51 deelnemers) plaatste zich voor de kwartfinales van zondag. De 22-jarige kajakker zette 71"52 neer met een fout op de 6e poort. De Duitser Stefan Hengst had de beste tijd met 61"85. Vanochtend baalde De Coster met een exit in de halve finales van de slalom. Hij werd 26e op 40, de top 10 mocht naar de finale, gewonnen door de Tsjech Jiri Prskavec.



De 22-jarige kajakker zette 71"52 neer met een fout op de 6e poort. De Duitser Stefan Hengst had de beste tijd met 61"85.



Vanochtend baalde De Coster met een exit in de halve finales van de slalom. Hij werd 26e op 40, de top 10 mocht naar de finale, gewonnen door de Tsjech Jiri Prskavec.

clock 19:02 19 uur 02. Europese Spelen Oshin Derieuw kan droomweek niet bekronen met goud op Europese Spelen

clock 17:03 17 uur 03. Derieuw bokst voor goud tegen olympisch en wereldkampioene: "Niet kansloos". Oshin Derieuw kampt om 18.30 uur de finale van de bokscompetitie in de klasse tot 66 kg. De tegenstander van de 36-jarige Belgische is absolute wereldtop: de Turkse Busenaz Sürmeneli, regerend olympisch en wereldkampioen. Bokskenner Alain Van Driessche beschrijft de 25-jarige Turkse. "Ze is beresterk met een nonchalante stijl van wie doet me wat." "Dat brak haar bijna zuur op in de halve finales tegen de Britse Rosie Eccles, de Gemenebestlaureate. Eccles domineerde de eerste helft vanaf afstand. Ze bleef echter maar aanvallen en gaf zo Surmeneli de gelegenheid om uit te pakken met haar powerpunches." Van Driessche geeft Derieuw advies: "Ze zal het gevecht vanaf afstand moeten voeren en beter doseren dan Eccles. Die maakte ook de fout van voortdurend in lijn aan te vallen, die fout zal Oshin niet snel maken." "Uitstappen en uitdraaien, ze kan het als geen ander en is dus niet bij voorbaat kansloos."



Bokskenner Alain Van Driessche beschrijft de 25-jarige Turkse. "Ze is beresterk met een nonchalante stijl van wie doet me wat."



"Dat brak haar bijna zuur op in de halve finales tegen de Britse Rosie Eccles, de Gemenebestlaureate. Eccles domineerde de eerste helft vanaf afstand. Ze bleef echter maar aanvallen en gaf zo Surmeneli de gelegenheid om uit te pakken met haar powerpunches."



Van Driessche geeft Derieuw advies: "Ze zal het gevecht vanaf afstand moeten voeren en beter doseren dan Eccles. Die maakte ook de fout van voortdurend in lijn aan te vallen, die fout zal Oshin niet snel maken."



"Uitstappen en uitdraaien, ze kan het als geen ander en is dus niet bij voorbaat kansloos."







clock 10:40 10 uur 40. Geen finale voor Gabriel De Coster in slalom. Gabriel De Coster heeft zich zaterdag niet kunnen kwalificeren voor de finale van de kajak slalom op de Europese Spelen in Polen. De 22-jarige Brusselaar finishte op het parcours in het Kolna Sports Centre in Krakau in 97"58, met zes strafseconden. Dat volstond niet voor een plaats bij de eerste tien, die in de finale aan de start komen. Donderdag werd De Coster 29e (op 64 deelnemers) in de kwalificaties in een tijd van 90"71. De finale staat om 12.10 uur op het programma. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De Coster staat voor een drukke dag want zaterdagnamiddag (vanaf 15 uur) werkt hij ook de kwalificaties van de cross af. De top 16 van de 52 deelnemers plaatst zich voor de kwartfinales. De eindfase staat zondagnamiddag geprogrammeerd.