"Europese Spelen hebben nood aan duidelijk en coherent format om grote troef uit te spelen"

Voor sommige sporten was het een Europees kampioenschap, zoals mountainbike. Je had ook sporten zoals boksen waar een rechtstreeks olympisch ticket op het spel stond, bij andere sporten ging het enkel om olympische kwalificatiepunten. Dat maakt het al abstracter.

Het is meteen het grootste werkpunt van de Europese Spelen : duidelijkheid over het sportieve belang en programma. Je kunt inderdaad niet vergelijken met de vorige Europese Spelen. Van editie tot editie wisselen de aanwezige sporten. Bovendien is het sportieve belang per sport ook anders.

De Belgische delegatieleider Olav Spahl legde de vinger op de wonde bij zijn analyse van de Belgische prestaties. "Er moet een stabiel programma van de Europese Spelen komen. Zo is het nu onmogelijk om onze 13 medailles te vergelijken met onze prestatie in Minsk 4 jaar geleden."

Heeft West-Europa goesting om dit evenement te organiseren?

Zo viel de publieke belangstelling wat tegen, al moet dat genuanceerd worden. Bij het schansspringen en het 3x3 basketbal was die er wel, niet toevallig in sporten waar Polen medaillekandidaten had.

Wat deze editie ook niet hielp, de plaatselijke bevolking was niet zo gediend met de Europese Spelen. Vier jaar geleden toen Krakau als enige kandidaat de organisatie toebedeeld kreeg, was dat misschien anders, maar onder meer door de Russische inval in Oekraïne hebben de Polen in Krakau andere dingen aan hun hoofd.

Maar na Europese Spelen in Bakoe, Minsk en Krakau is het misschien niet slecht dat de gaststad de volgende keer nog wat meer opschuift naar het westen. Al vraag ik me af of in West-Europa de goesting aanwezig is om dit te organiseren.

Voorlopig is de toekomst nog onzeker, een gaststad voor over 4 jaar is er nog niet. En daar mogen ze toch niet te lang mee wachten, want er is ook de concurrentie met de Europese Kampioenschappen.

Daarom zou het helpen om een duidelijk en coherent format te ontwikkelen. "Voor ons is het belangrijkste dat de focus op de olympische sporten blijft liggen en dat dit gelinkt wordt aan kwalificatie voor de Olympische Spelen", heeft Olav Spahl een duidelijke voorzet. Zeker met de timing van een jaar voor de Olympische Spelen is dat een troef, die nu te weinig gebruikt wordt.