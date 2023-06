Het grootste sportevenement van de zomer begint vandaag, maar niemand weet het

Niet de Tour of het WK atletiek, wel de European Games: dat is het grootste sporttoernooi van deze zomer – of toch wat de cijfers betreft. In Krakau en ruime regio daarrond zullen zo’n 7.000 atleten in actie komen, in 29 disciplines. Een openingsceremonie, mascottes en zelfs een vlam zijn aanwezig, maar het is zoeken naar bekende namen of traditionele disciplines als zwemmen en gymnastiek. Dat doet niets af van het belang van de Games voor enkele “kleinere” sporten.

Bakoe, 2015. De Spanjaard Luis Leon Sanchez wint goud op de eerste editie van de European Games, Tom Boonen wordt zesde. Vier jaar later in Minsk grijpt Davide Ballerini de titel, de Belgische wielerbond besloot om geen landgenoten naar Wit Rusland te sturen. Krakau, 2023: wielrennen staat niet meer op het programma van de European Games. Het illustreert één van de manco’s van deze Spelen. Elke editie is het programma flink gewijzigd en ook wat er voor welke sport op het spel staat. Nog een voorbeeld? Judo organiseerde zijn EK in 2015 en 2019 binnen de European Games, met in ’15 goud voor Charline Van Snick en vier jaar later voor Matthias Casse. Krakau doet het nu met een nogal flou “Mixed Team European Judo Championship” – zonder Belgen. Of ook: als de Belgian Lions 3x3 goud zouden pakken in Polen, noem hen dan geen Europees kampioen. Het EK 3x3 volgt later dit jaar. In Krakau gaat het om de eer én ook wel punten voor de olympische kwalificatieranking. (Lees verder onder de foto.)

Matthias Casse zorgde vier jaar geleden in Minsk voor één van de in totaal vier Belgische gouden medailles.

Groter dan Spelen van Tokio

Toch is Krakau een belangrijke afspraak voor het BOIC. Kijk, opnieuw, naar de cijfers: Team Belgium telt 139 atleten, dat is meer dan bij de Spelen van Tokio (122 atleten). Net als in Japan is Olav Spahl de delegatieleider. “We bekijken het misschien te veel met “Belgische oogkleppen". Inderdaad, “grote” Belgische sporten als wielrennen of gymnastiek ontbreken, maar je moet ook een open geest hebben voor de kleinere sporten of sporten die in de toekomst olympisch kunnen worden”, zegt Spahl. “Daarin kan je talenten ontdekken, die nu misschien nog onbekend zijn.”

We bekijken het misschien te veel met “Belgische oogkleppen". Je moet ook een open geest hebben voor de kleinere sporten. Delegatieleider Olav Spahl

De Olympische Spelen halen kan helpen om door het grote publiek ontdekt te worden. Landgenoten die in breaking, boksen of rugby sevens in actie komen, kunnen zich in Polen rechtstreeks plaatsen voor die Spelen van Parijs.

“Daar focussen we eerst op. In andere sporten, 3x3 basketbal bijvoorbeeld, zijn punten te verdienen voor de olympische kwalificatie. En voor een tiental disciplines, waaronder het mountainbike, gelden de European Games dan weer als het Europese kampioenschap, daar mikken we op een medaille.”

In de atletiek nemen de landgenoten echt als “Team Belgium” deel want in Chorzow wordt het EK landenteams georganiseerd – hoofddoel daar is voor België het behoud in de eerste divisie.

Games versus Championships

Drie keer de European Games, drie keer een flink gewijzigd programma, dat helpt inderdaad niet om het nog prille toernooi te verkopen. Dat doen de “European Championships”, in 2018 in Glasgow en vorig jaar in München, misschien beter? “Beide formules zijn mooi, en ook die European Championships kampen met een programma dat wijzigt”, zegt Spahl. "En los van het toernooi of de formule heeft het BOIC de opdracht om naar alle sporten te kijken, ook naar disciplines die minder bekend zijn of niet-olympisch.” Padel is een voorbeeld van een niet-olympische sport die er in Krakau bij is. Of zelfs beach-handbal, voor het eerst ooit op zo’n groot toernooi. Voor die sporten kunnen de European Games een goeie test zijn op weg naar een mogelijke olympische status.

Oorlog en Spelen