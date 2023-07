Renaat en José zien Tour "die niet normaal is": "Alle scenario's in de vuilbak"

"Ik denk dat het heel lang geleden is dat er op 2 dagen tijd zo veel scenario's in de vuilbak zijn gegooid, er terug uitgehaald zijn en dan opnieuw weggegooid."

José: "De Tour was gedaan en is nu opnieuw gestart. Er is zo veel gebeurd op 2 dagen tijd, niet te geloven."

Vingegaard en Pogacar rijden in een koers apart.

José: "Daar kijk ik enorm naar uit. Het is zo lang geleden dat we er geweest zijn en er ligt zo'n grote historie. Die gasten gaan daar nu weer met 2 naar boven rijden."

Renaat: "Vingegaard en Pogacar rijden in een koers apart, hé. Wat vindt de rest van het peloton daarvan?"

Oliver Naesen had het over buitenaardse wezens.

"Dat hebben wij ook moeten doen, dat is normaal. Maar deze Tour is niet normaal."

De volgende dagen staan in het teken van sprinten en de groene trui.

Renaat: "Jasper Philipsen?"

José: "Ja, maar ik vraag me af of Van Aert ook weer zal meedoen om de ritwinst. Hij zal toch wel een etappe willen winnen. Hij gaat niet naar huis zonder ritwinst, ook al duurt de Tour 3 maand."

Renaat: "Bij de sprinters krijgen we eigenlijk geen open Tour, hé. 2 keer Philipsen."

José: "Nee, maar er is wel al veel gebeurd in de sprints."

Renaat: "Morgen 3 op een rij voor Philipsen?"

José: "We zien ook een Ewan die dichtbij komt. Of Jakobsen. Groenwegen hebben we ook nog niet zien sprinten. Er zijn dus heel wat topsprinters in het peloton."

"Het heeft ook vaak te maken met de lead-out, maar momenteel is Van der Poel de koning van de lead-outs."