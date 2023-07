Marouane Fellaini investeert in jeugdclub Royal Francs Borains, RTBF-journalist wordt algemeen directeur

Tussen 2000 en 2003 verdedigde Marouane Fellaini de groen-witte clubkleuren van Royal Francs Borains. De club uit Henegouwen van voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) heeft de voormalige Rode Duivel overtuigd om een financieel zetje te voorzien in de Challenger Pro League.

Het is niet voor het eerst dat Fellaini gul is voor een ex-club. In 2020 leende hij Standard 3 miljoen euro aan een gunstige rente.

Met het geld van de boomlange middenvelder kan de nieuwe algemene directeur Pascal Scimè, bekend als journalist bij de RTBF, aan de slag om zijn ploeg competitief te maken op het tweede niveau in België.