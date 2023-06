Neymar komt met publieke excuses na overspel op zwangere vriendin: "Onze liefde overwint"

Open relatie met 3 regels

"Ik probeer goed te praten wat niet goed te praten is."

Daarmee begint Neymar zijn betoog op Instagram. Hij heeft het niet zozeer over het overspel zelf, want dat is in de relatie tussen Neymar en Bruna Biancardi volgens Braziliaanse media geen probleem.

De twee hebben een open relatie, maar er gelden wel drie regels als Neymar afspreekt met andere vrouwen: alles moet discreet gebeuren, er moeten altijd voorbehoedsmiddelen gebruikt worden en er mag niet op de mond worden gekust.

Maar een week geleden maakte de Braziliaanse influencer Fernanda Campos wereldkundig dat ze Valentijnsnacht - in Brazilië op 12 juni - heeft doorgebracht met de superster van PSG.