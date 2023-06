Jawoord in sprookjesachtig kasteel en nieuwe schoenen: het huwelijksbootje van Courtois meert aan

Thibaut Courtois kan na enkele wilde feestnachten en een sprookjesachtige trouwdag op huwelijksreis vertrekken. In Cannes gaf het koppel gisteren elkaar het jawoord. Ze zetten hun eerste stapjes op de wereld als echtpaar in een paar verse schoenen als aandenken. Het huwelijksbootje van Courtois is aangemeerd.