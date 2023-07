Red Flame Jill Janssens trekt naar Duitse club Hoffenheim

Jill Janssens is een aanvallende speelster die al op haar 17e debuteerde bij de Red Flames.

Nu is ze klaar voor een stap richting het buitenland. Janssens ruilt OH Leuven voor TSG Hoffenheim in Duitsland.

"Het verheugt ons dat we een van de grootste Belgische talenten hebben kunnen overtuigen", klinkt het bij de club.

Hoffenheim is de ex-club van Belgisch international Tine De Caigny. Vorig seizoen eindigde het team op de 4e plaats in de hoog aangeschreven Bundesliga.

Janssens tekent een contract dat tot in het jaar 2025 loopt. In augustus pikt ze in bij Hoffenheim.