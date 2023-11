OH Leuven dicteert de wet in het Lotto Park en presenteert zich als titelfavoriet

Met 9 op 9 op zak en 5 punten bonus in de stand trok OH Leuven met vertrouwen af naar het Lotto Park.



De Leuvense vrouwen deelden meteen een prik in de eerste minuut. Anderlecht herstelde het evenwicht met balbezit en controle. Al mocht het opgelucht ademhalen dat het goed wegkwam met een heet standje voor doel na een slechte terugspeelbal.



Wijnants schudde de schrik van de ploeg af met een gekruist schot, maar een minuut later was het toch prijs aan de overkant. Detruyer vond Dilja Zomers aan de tweede paal. Zij tikte de openingstreffer genadeloos in doel.

Paars-wit kreeg de bal, maar het was OHL Women dat steeds op de loer lag. Bij elke snelle omschakeling knikten de knieën.



Wanneer de Leuvenaars ook verschroeiend aan de tweede helft begonnen, leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Zomers – opnieuw zij – werkte een knappe diepe bal van Kees goed af.

Wedstrijd gespeeld? Niet als het van Delabre afhing. Zij gaf Anderlecht hoop met de aansluitingstreffer. Maar die werd twee minuten later de kop ingedrukt door een knal van Van Dijk.

Conclusie: OHL is baas in het Lotto Park en in de competitie. De Leuvense vrouwen hebben nu al een bonus van 8 punten op Anderlecht en Club YLA.