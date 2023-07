Wat doet een bad bij -150 graden met je lichaam? "Je bent even king of the world"

Tadej Pogacar die na de openingsrit vliegensvlug in en uit een speciaal badje stapte: het is plots hét gespreksonderwerp in deze Tour. Een ijsbad? Cryotherapie? Wat is het geheim van die medische toepassingen? Sportarts Ruud Van Thienen ziet vooral mentale voordelen bij de therapie.

Bij UAE, de ploeg van Tadej Pogacar, nuanceren ze alle aandacht die nu naar het plonsje van hun kopman gaat. Ze laten het achterste van hun tong niet zien, maar plots is iedereen bijzonder nieuwsgierig naar de medische achtergrond. Sportdokter Ruud Van Thienen heeft het effect van deze ijsbadtherapie al aan den lijve mogen ondervinden. "Het is geweldig", zegt de sportarts. "De uren daarna ben je king of the world." "Maar of ik de dag erna harder kon fietsen? Dat is zeer discutabel. Waarschijnlijk niet."

Hoe werkt het? Temperaturen tot -150 graden

Cryotherapie (zo heet het) dekt zowel de klassieke ijsbaden met koud water en ijs, alsook de cabines met vloeibare stikstof. Van Thienen: "Het gaat om grote douchecabines met vloeibaar stikstof in de wanden. Daarmee ga je de lucht heel erg afkoelen, tot wel -150 graden. Veel kouder dan een ijsbad waarbij de temperatuur tussen 0 en 10 graden ligt." "Om je te beschermen tegen de extreme koude, moet je er handschoenen, sokken en een muts aantrekken. Als je trainingssokken aandoet waarin je gezweet hebt, kunnen je tenen bevriezen en kan je zenuwschade krijgen." Het is dan ook onmogelijk om lang in een cabine te blijven. Meestal maar tussen 1 tot 3 minuten. Maar hoe kort ook, het effect is positief. "Het werkt pijnstillend. Je gaat je zenuwen verdoven zodat je je beter voelt. Het systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt voor mensen met reuma."

"Schokeffect op de hormonen"

Als je niet harder gaat fietsen van een sessie in het cryotherapiebad, waarom zou een renner als Tadej Pogacar er dan een duik in nemen? "Het heeft vooral een schokeffect op de hormonen. Er komen endorfines en gelukshormonen vrij", gaat Van Thienen verder. "Het idee erachter is dat je huid extreem hard gaat afkoelen. Door de koude gaan de bloedvaten in je huid dichtknijpen en wordt alles naar de binnenkant van je lijf gepompt." "Maar als je eruit komt, heb je het omgekeerde effect. Je bloedvaten gaan fel openstaan, waardoor je een aangenaam gevoel in je huid krijgt. Het effect is toch vooral mentaal." "In een Tour wil je je zo snel mogelijk beter voelen. Alles wat je helpt om je beter te voelen; is okay, zelfs al vermindert dat je trainingseffect."

Je gaat je mentaal sterker voelen en beter slapen. Dat kan op zijn buurt wel weer het herstel bevorderen