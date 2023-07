Waarom doet UAE geheimzinnig over het ijsbad van Pogacar?: "Ze zijn Jumbo hiermee te vlug af"

"Het ijsbad duurt veel te kort om effectief te werken. We hebben het getimed en hij doet er amper 50 seconden over."

"De verzorger van UAE is duidelijk ook niet gediend met het feit dat het busje wordt omringd door pers", vertelt Jan Bakelants in Vive le Vélo.

Vlak voor de podiumceremonie wordt de Sloveen gedropt aan een busje van team UAE, waarin hij ogenschijnlijk een ijsbad neemt. Opvallend is echter dat hij al na minder dan een minuut weer buiten is en dat hij nog droog lijkt te zijn.

"De vraag is dan: waarom doet UAE zo geheimzinnig over het nemen van een ijsbad? Ze zouden ook, zoals Evenepoel in de Vuelta deed, gewoon in de straat een zwembadje kunnen vullen met ijs."

"Hier is dus allicht meer aan de hand. Daarom dat de ploeg het ook niet met de concurrentie zal willen delen."



"Waarschijnlijk is het een vorm van cryotherapie, waarbij ze met vloeibare stikstof werken en zo op een heel korte termijn de werking van een ijsbad kunnen nabootsen."



"Daarmee is waarschijnlijk een nieuwe standaard gezet in een wapenwedloop naar nog optimalere manieren om te recuperen. Ze zijn ze hier Jumbo-Visma waarschijnlijk te vlug mee af."