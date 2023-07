"Kickstart", zegt ploeg over "ijsbad" Pogacar. Collega-arts: "Is cryotherapie logistiek mogelijk?"

Bij de ploegbus van UAE Team Emirates ging het vanmiddag niet meer over de knalprestatie van gisteren, wel over de beelden die onder meer in Vive le Vélo te zien waren.

Tadej Pogacar stapte in een busje en zat zo'n 50 seconden in iets wat je als een ijsbad zou kunnen bestempelen, maar analist Jan Bakelants vermoedt dat het om cryotherapie gaat.

"Het is niets speciaals", verklaarde Matxin Fernandez, een van de sterke mannen bij UAE, bij de start van de tweede rit aan onder meer de collega's van HLN.

"Een lang ijsbad kan het herstel belemmeren. We deden daar onderzoek naar."

"Je wil voedingsstoffen naar de benen brengen om goed te kunnen recupereren, maar als je lang in een ijsbad zit, dan trekken je bloedvaten dicht. Dan kan het zijn dat de voedingsstoffen niet goed in de bloedbaan circuleren."

"Vandaar die korte beurt in het ijsbad. Het is ook iets mentaals, hij heeft weinig tijd. Het is een korte kickstart, daarna kan hij zich op z’n gemak gaan douchen in het hotel.”

"Het is een ijsbad, niets bijzonders", vulde de ploegdokter van UAE aan. "Waarom we dat in een busje doen? Uit respect voor de privacy van de renner."

"We willen niet dat miljoenen mensen hem met een nat wit koerspak zien. We willen niets verbergen, we zijn hier graag zo transparant mogelijk over.”