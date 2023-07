Met een ferme vloek: Victor Lafay zet Wout van Aert een pad in de korf na ultieme uitval

Net niet voor Wout van Aert in de Tour de France! Onze landgenoot overleefde de Jaizkibel, maar moest in de finale te veel cartouches verschieten en kon op te weinig steun rekenen om een sprint te regelen. Met een aanval onder de vod kraaide Victor Lafay victorie. Voor Cofidis is het de eerste ritzege in de Tour sinds 2008. Van Aert werd 2e, Tadej Pogacar 3e.