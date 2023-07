Jumbo-Visma verdedigt tactische tweespalt: "We trekken niet één kaart, Wout krijgt vrijheid"

Bij de ploegbus van Team Jumbo - Visma was het nog drukker dan bij The Barn op Rock Werchter. Ploegleider Grischa Niermann mocht als eerste de kastanjes uit het vuur halen. De inzet van het vragen(v)uurtje was duidelijk: werd Wout van Aert te veel aan zijn lot overgelaten in de finale? Had Jonas Vingegaard geen kopbeurt voor zijn rekening kunnen nemen? Niermann: "We balen momenteel zwaar dat Wout niet wint. Het was heel nipt. Ik was zeker dat Victor Lafay (de ritwinnaar) nog zou worden gepakt en daar balen we flink van, vooral Wout zelf." "Die laatste aanval van Lafay was er te veel aan. Als Wout te vroeg zou gaan, dan zou Tadej Pogacar over hem gegaan zijn. Dat wist Wout ook. Hij is teleurgesteld en dat moet ook." "We zijn hier om met hem etappes te winnen. Dit was een van zijn kansen, niet de laatste kans. Als de teleurstelling weg is, dan zal hij blij zijn met zijn vorm." "Hij overleeft al twee dagen als enige sprinter tussen al die klimmertjes. Maar ritwinst zat er nog niet in. Dat is zuur."

Mijn focus is dat Jonas Vingegaard in het wiel van Tadej Pogacar zit. En als vandaag iemand een fout gemaakt heeft, dan moet je het aan mij toeschrijven. Ploegleider Grischa Niermann

Morgen is een nieuwe dag met een sprint als plausibel scenario. "Jullie zullen wel zien of Wout sprint of niet. Maar het zal onze tactiek niet veranderen." Laat die tactiek wel ruimte voor persoonlijke ambities bij Van Aert? "Tactisch gezien kan het zeker. Dat hebben jullie vorig jaar gezien." "We trekken niet één kaart, Wout krijgt absoluut vrijheid. En het zal nog lukken." "In deze finale keek iedereen naar ons, begrijpelijk. Als we alles moeten rechtzetten en moeten counteren en we hebben er eentje met wie we de Tour willen winnen, dan is het lastig." Maar kon Vingegaard echt niet helpen? "Gisteren kon dat niet. En als vandaag iemand een fout gemaakt heeft, dan moet je het aan mij toeschrijven." "Mijn focus is dat Jonas in het wiel van Tadej moet zitten. Als ik niet de call maak dat Jonas moest rijden achter Lafay..." "Achteraf had dat gekund, maar ik was er toen van overtuigd dat Kelderman en Benoot het gat zouden dichten. Het is niet gelukt."

Tiesj Benoot: "Logisch dat Jonas zich spaart, dat is de afspraak"

"Numeriek waren we weer sterk in de breedte", analyseerde Tiesj Benoot. Maar met z'n vieren - Benoot, Wilco Kelderman, Jonas Vingegaard en Wout van Aert - lieten ze een sprint toch uit hun handen glippen. "Jonas spaart zich. Dat is logisch, dat is de afspraak als je voor Tour-winst gaat." "Het is niet simpel om zo'n groep met toppers te controleren", zuchtte Benoot nog. Maar zit Van Aert dan gevangen? "Dat is een groot woord. We zijn de enige ploeg die 2 keer met z'n vieren mee was. Dan wordt er naar ons gekeken en dat is niet onlogisch."

We moeten dit even bekijken als ploeg. Wilco Kelderman

Ook Wilco Kelderman weet dat het niet makkelijk is om te controleren, maar bij hem overheerst de ontgoocheling toch nog vooral. “Ik heb zoveel werk verricht, en dan…”, zuchtte de Nederlander bij de collega's van NOS. “Er sprong één renner weg en we kwamen net wat kracht tekort, als we één mannetje hadden die het nog even kon dichtrijden... Ik had het niet meer echt zitten. Jammer." Kopman Jonas Vingegaard werkte niet mee in de achtervolging. Had de Deen nog wat kunnen doen volgens Kelderman? “Moeilijk te zeggen. We moeten dit even bekijken. Weet je, zo is de koers ook, je kan niet alles voorspellen. Het had vandaag zeker het verschil kunnen maken, dan hadden we die zege op zak gehad. Maar het is helaas niet zo. Ik zat echt kapot, maar we zijn hier wel voor Jonas natuurlijk."